Giriş Tarihi: 12.08.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
11:19
Vergide yeni uygulamalar devreye alınıyor! Bakan Şimşek açıkladı: Bürokratik süreçler azaltılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bildirim yükümlülüklerinin ve bürokratik süreçlerin azaltılması amacıyla bir dizi uygulamayı devreye alacaklarını belirterek, mükellefe kolaylık sağlayacak bir dizi tebliğ taslağı üzerinde çalıştıkları bildirdi. Bakan Şimşek, "Bu kapsamda, gider pusulasını elektronik ortama taşıyor, e-Defter uygulamasını yaygınlaştırıyor, Ba-Bs bildirimlerini kaldırıyor ve elektronik tebligatın kapsamını genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.