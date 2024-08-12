Vergide yeni uygulamalar devreye alınıyor! Bakan Şimşek açıkladı: Bürokratik süreçler azaltılacak

ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI YAYGINLAŞTIRILACAK

Vergi mükellefleri tarafından düzenlenmesi gereken fatura, irsaliye, serbest meslek makbuzu gibi 9 belgenin elektronik olarak düzenlenebildiğini belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Elektronik ortamda düzenlenen bu belgeler muhataplarına elektronik olarak iletildiğinden hem zaman hem de kağıt, toner, posta ücreti gibi masraflardan çok büyük oranda tasarruf ediliyor. Bu belgelerin arasına gider pusulasının da eklenmesi için bir çalışma yapıyoruz. Hem alıcı hem de satıcı tarafından imzalanması gereken bu belgenin elektronik ortamda ya da iletişim araçları kullanılarak onaylanmasının sağlanması üzerinde duruyoruz. Halihazırda muhatabına bir kağıt çıktısı verilen "e-Müstahsil Makbuzu"nda da benzer yöntemin kullanılması planlanıyor. Ayrıca, vergi mükellefleri tarafından düzenlenen ve bu yıl için 6 bin 900 lira olan fatura düzenleme limiti altında kalan faturaların da elektronik ortamda düzenlenmesi temin edilerek muhasebe ve beyan süreçlerinin etkinleştirilmesi hedefleniyor."