Vurgunculuğa ceza yağdı! Bakanlık açıkladı: Rakamlar her şeyi anlatıyor...

TEKSTİL, AYAKKABI, OYUNCAK, KIRTASİYE, ÇOCUK BAKIM...

Bu kapsamda, başta mesafeli sözleşmeler olmak üzere, abonelik ve iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlarla satış sonrası hizmetler gibi konuları kapsayan tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerden doğan aykırı fiillere ocak-ağustos döneminde 432 milyon 389 bin 365 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ile deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında ise 16 milyon 386 bin 452 lira, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında aykırı fiillere 165 milyon 41 bin 612 lira idari para cezası uygulanmıştır."