Yabancı ziyaretçi sayısı Kasım’da yüzde 8,25 arttı

TURİST SAYISI KASIM'DA YÜZDE 8,25 ARTTI

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2024 yılı Kasım ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %8,25 oranında bir artış göstererek 2.733.663 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %51,01 (1 394 452 )

2-Antalya %14,92 ( 407 941 )

3-Edirne %11,89 ( 324 999 )

4-Artvin %4,20 ( 114 903 )

5-Hakkari %2,32 ( 63 399 )

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %7,09 artış kaydedilmiştir.