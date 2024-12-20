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Haberler Galeri Yabancı ziyaretçi sayısı Kasım'da yüzde 8,25 arttı
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:29

Yabancı ziyaretçi sayısı Kasım'da yüzde 8,25 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,25 arttığını bildirdi.

Yabancı ziyaretçi sayısı Kasım’da yüzde 8,25 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yabancı ziyaretçi sayısının Kasım ayında yüzde 8,25 artışla 2,73 milyon olduğunu bildirdi.

Yabancı ziyaretçi sayısı Kasım’da yüzde 8,25 arttı

TURİST SAYISI KASIM'DA YÜZDE 8,25 ARTTI

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2024 yılı Kasım ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %8,25 oranında bir artış göstererek 2.733.663 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %51,01 (1 394 452 )
2-Antalya %14,92 ( 407 941 )
3-Edirne %11,89 ( 324 999 )
4-Artvin %4,20 ( 114 903 )
5-Hakkari %2,32 ( 63 399 )

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %7,09 artış kaydedilmiştir.

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Yabancı ziyaretçi sayısı Kasım’da yüzde 8,25 arttı

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI 50.040.427'E ULAŞTI

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %7,09 artış göstererek 50.040.427 olmuştur.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemize gelen 50.040.427 yabancı ziyaretçinin 1.658.523 (%3.31) günübirlikçidir.

Ocak-Ekim döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %34,30 (17.163.403)
2-Antalya %31,27 (15.647.876)
3-Edirne %8,98 (4.494.679)
4-Muğla %7,30 (3.652.159)
5-İzmir %3,31 (1.653.978)"

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