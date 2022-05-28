Yapı Kredi’nin cumartesi günü açık olacağı iddiası yalanlandı!

Son dakika haberleri...Bankalarda Cumartesi dönemi başlıyor. Türkiye'de milyonlarca kişi ve kurum hafta için birçok işlemini banka üzerinden yaptırıyordu. Ancak bankaların haftasonu kapalı olması nedeniyle hem hafta içi yoğunluk oluşuyor hem de çoğu zaman işlemler yarım kalıyordu. Bununla beraber bankada hesabı olanlar 'Bankalar Cumartesi günü açık mı' sorusunun cevabını arıyordu. BANKALAR CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK MI? Yapı Kredi isimli bankanın bir şubesi ile Cumartesi günü tam gün hizmet vereceği iddia edilmişti. Banka iddiaların yayılması ile bir bilgilendirme yaptı, iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Cumartesi günü tüm bankalar gibi Yapı Kredi isimli banka da kapalı olacak. SON DAKİKA EKONOMİ VE FİNANS HABERLERİ EN HIZLI EN DOĞRU SABAH.COM.TR'DE!