Yapı Kredi’nin cumartesi günü açık olacağı iddiası yalanlandı!

Son dakika haberleri...Bankalarda Cumartesi dönemi başlıyor. Türkiye'de milyonlarca kişi ve kurum hafta için birçok işlemini banka üzerinden yaptırıyordu. Ancak bankaların haftasonu kapalı olması nedeniyle hem hafta içi yoğunluk oluşuyor hem de çoğu zaman işlemler yarım kalıyordu. Bununla beraber bankada hesabı olanlar 'Bankalar Cumartesi günü açık mı' sorusunun cevabını arıyordu.