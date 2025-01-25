Yarım saatlik yol 8 dakikaya düştü! Bakan Uraloğlu açıkladı: Yıllık 65 milyon lira tasarruf edilecek

ELAZIĞ HARPUT İL YOLU 13,6 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA
Elazığ-Harput İl Yolu'nun, şehirde hayata geçirilen en önemli projelerden olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere Elazığ'ın kültür ve medeniyet şehri Harput, tarihi ve sosyal dokusuyla yüksek turizm potansiyeline sahip. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ziyaretleriyle yoğun bir trafik yaşıyor." dedi.
Uraloğlu, Elazığ-Harput İl Yolu ile daha önce şehir imarı içerisine sıkışan yol üzerinden 15,6 kilometre kat ederek sağlanan ulaşımı şehrin dışına alarak 2 kilometre kısalttıklarını belirterek, "13,6 kilometre uzunluğunda, 2 geliş 2 gidiş 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol haline getirdik. Toplam uzunluğu 204 metre olan 2. OSB, Nurallı ve Pertek köprülü kavşaklarını da inşa ettik." diye konuştu.
Altyapı ve yapım çalışmaları devam eden Elâzığ 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımı sağladıklarını da söyleyen Uraloğlu, "Elâzığ'ın nüfusunun yüzde 70'inin yaşadığı; Çaydaçıra, Abdullahpaşa, Ataşehir, Bahçelievler, Yeşilkent, TOKİ Konutları, Sürsürü ve Üniversite mahalleleri ile Malatya, Keban ve Pertek gibi merkezlerden gelen trafiğe de hizmet verecek bir yol tesis ettik." açıklamasında bulundu.