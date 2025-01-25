Yarım saatlik yol 8 dakikaya düştü! Bakan Uraloğlu açıkladı: Yıllık 65 milyon lira tasarruf edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ Harput İl Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, sözlerine 24 Ocak Elazığ depreminin 5. seneyi devriyesinde ebediyete irtihal eden vatandaşları dua ve rahmetle anarak başladı. Uraloğlu, "Üzerinden 5 yıl geçti ama kaybettiklerimizin acı izleri hala yüreklerimizde. Maalesef, 6 Şubat'ta da 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem ile dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaket ile karşı karşıya kaldık. Elazığ ve 6 Şubat Depremleri, bizlere afetlere karşı hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya'da hayatını kaybeden vatandaşlar için de Allah'tan rahmet dileyen Uraloğlu, "Yakınlarına sabırlar diliyorum. Rabbim her türlü afetlerden ülkemizi korusun." dedi.