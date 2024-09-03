Yarısı bizden ile konutlar yükseliyor! Bakan Kurum: İstanbul’da dönüşümü devlet-millet el ele başaracağız

Bilim insanlarının 7 ve üzeri deprem uyarısı yaptığı İstanbul'da yapıların 5'te biri yani 1,5 milyonu riskli durumda. Olası bir depremde 2,5 milyon insanın barındığı 600 bin konut yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Mega kentin ilk ve acil gündemi kentsel dönüşüm. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle İstanbul'da başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası, riskli konutlarını dönüştürmek isteyenlere büyük kolaylıklar sağlıyor. Her bir konut için toplam 1,5 milyon TL'lik hibe ve kredi desteği alan vatandaşlar yapılarını güvenle yeniden inşa ettirebiliyor