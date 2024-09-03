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Haberler Galeri Yarısı bizden ile konutlar yükseliyor! Bakan Kurum: İstanbul’da dönüşümü devlet-millet el ele başaracağız
Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:16

Yarısı bizden ile konutlar yükseliyor! Bakan Kurum: İstanbul’da dönüşümü devlet-millet el ele başaracağız

İstanbul'da Kentsel Dönüşümde "Yarısı Bizden" desteğinin ilk döneminde başvuru yapan vatandaşların yeni yapıları hızla yükseliyor. İnşaatlardan görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da dönüşümü başaracağız. Bunu devlet-millet el ele, omuz omuza yapacağız " ifadelerini kullandı. Evlerini dönüştüren vatandaşlar ise projeden tüm İstanbul'un yararlanması gerektiğine dikkat çekip, "Devlete güvensinler. Biz böyle evleri kendi başımıza yaptıramazdık" mesajını verdi.

Yarısı bizden ile konutlar yükseliyor! Bakan Kurum: İstanbul’da dönüşümü devlet-millet el ele başaracağız

Bilim insanlarının 7 ve üzeri deprem uyarısı yaptığı İstanbul'da yapıların 5'te biri yani 1,5 milyonu riskli durumda. Olası bir depremde 2,5 milyon insanın barındığı 600 bin konut yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Mega kentin ilk ve acil gündemi kentsel dönüşüm. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle İstanbul'da başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası, riskli konutlarını dönüştürmek isteyenlere büyük kolaylıklar sağlıyor. Her bir konut için toplam 1,5 milyon TL'lik hibe ve kredi desteği alan vatandaşlar yapılarını güvenle yeniden inşa ettirebiliyor

Yarısı bizden ile konutlar yükseliyor! Bakan Kurum: İstanbul’da dönüşümü devlet-millet el ele başaracağız

8 AĞUSTOS'TA YENİ DÖNEM BAŞLADI
Geçen yıl 26 Nisan- 2 Haziran arasındaki ilk başvuru döneminde e-devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin talep toplandı. 8 Ağustos'ta da kampanyanın yeni dönemi başladı ve artık süre kısıtlaması olmadan talepler toplanıyor.

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Yarısı bizden ile konutlar yükseliyor! Bakan Kurum: İstanbul’da dönüşümü devlet-millet el ele başaracağız

"DÖNÜŞÜMÜ DEVLET-MİLLET EL ELE, OMUZ OMUZA YAPACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından Yarısı Bizden desteğinden faydalanan vatandaşların görüşlerini ve devam eden inşaatlara ilişkin görüntüleri paylaşan Bakan Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamızda yeni dönemi başlattık. İstanbul'da dönüşümü başaracağız. Bunu devlet-millet el ele, omuz omuza yapacağız" mesajını verdi.

Yarısı bizden ile konutlar yükseliyor! Bakan Kurum: "İstanbul'da dönüşümü devlet-millet el ele başaracağız" | Video

Yarısı bizden ile konutlar yükseliyor! Bakan Kurum: İstanbul’da dönüşümü devlet-millet el ele başaracağız

"DEPREMİ DUYUNCA TEDİRGİN OLUYORDUK"
Kampanya desteğiyle depreme dayanıklı projelerle bakanlık denetiminde güvenli yapılar inşa ettirebildiklerine dikkat çeken vatandaşlar, tüm İstanbulluları bu destekten faydalanmaya davet etti.

Yarısı bizden ile konutlar yükseliyor! Bakan Kurum: İstanbul’da dönüşümü devlet-millet el ele başaracağız

Evinin inşaatı devam eden Aşur Türköz, "Kampanya hem bizim için hem de yapan müteahhit için güvence oldu. Denetimler üst seviyede, binanın temelinden bitimine kadar yapılar kontrol ediliyor. Evler depreme dayanıklı inşa ediliyor. Kendimiz yaptırmak istesek, bu denli ince ayrıntıya baktırıp denetletemezdik" dedi. Artık deprem korkusu yaşamadıklarını anlatan Türköz şöyle devam etti: Eski evimizdeyken rahat uyuyamıyorduk, depremi duyunca tedirgin oluyorduk. Artık yeni binayla birlikte çok rahat uyuyabiliriz. Depreme dayanıklı yeni binamızda gönül rahatlığıyla oturabiliriz.

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