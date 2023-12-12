Yatırımlar hızlanacak! Bakan Kacır: Türkiye’nin tarihini ve talihini değiştiriyoruz

KÜRESEL ÜRETİM ÜSSÜ TÜRKİYE

Kacır, Cumhuriyet'in ikinci asrını "Türkiye Yüzyılı" yapmak için güçlü ve tam bağımsız Türkiye'yi birlikte inşa ettiklerini dile getirerek, bu yolculukta en önemli yol arkadaşlarının, risk almaktan çekinmeyen, yurdun dört bir yanını yatırım ve istihdamla buluşturan ve ülkenin geleceğine inanan sanayiciler olduğunu bildirdi.

Küresel ekonomide yaşanan fırtınalara rağmen yatırımlarında hız kesmeyen sanayicilerle Türkiye'nin son 13 yıl boyunca büyümesini kesintisiz sürdürdüğünü vurgulayan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"254 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan, genç ve dinamik nüfusuyla, lojistik bağlantılarıyla, AR-GE ve inovasyon altyapısıyla katma değerli üretimde öncü, bölgesinin parlayan yıldızı ve küresel üretim üssü Türkiye'den söz ediyoruz. Geldiğimiz noktada, insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numarayız. Türkiye, kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını geliştirip, üretebilen ülkelerden biri."