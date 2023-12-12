Yatırımlar hızlanacak! Bakan Kacır: Türkiye’nin tarihini ve talihini değiştiriyoruz

"TÜRKİYE YEŞİL SANAYİ PROJESİ'Nİ DEVREYE ALDIK"
Kacır, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını, doğuştan elektrikli yerli ve milli otomobil Togg ile taçlandırdıklarını hatırlatarak, Togg'un, aynı zamanda yeni nesil sanayi politikalarının somut örneği olduğunu kaydetti.
Benzer yaklaşımla, çip üretiminden uzay ve yeni nesil uydu teknolojilerine, biyoteknolojik ilaçlardan batarya teknolojilerine, güneş, rüzgar ve hidrojen enerjisi sistemlerine yenilikçi teknoloji alanlarında lider teknoloji girişimlerini birlikte çıkaracaklarını belirten Kacır, şöyle devam etti:
"Aynı zamanda, sanayimizin dijital ve yeşil dönüşümünü teşvik edecek altyapı ve finansman mekanizmaları oluşturuyoruz. 'Dijital ve Yeşil Dönüşüm Destek Programları'nı kısa sürede devreye alacağız. Yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarını, teşvik sistemimiz kapsamında öncelikli yatırımlar olarak güçlü şekilde teşvik edeceğiz. Sanayimizin yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi için uluslararası finansman kaynaklarına erişimini tesis ediyoruz."
Kacır, Dünya Bankası ile 450 milyon dolar bütçeli, "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi"ni devreye aldıklarını anımsatarak, projenin TÜBİTAK'a ayrılan 175 milyon dolarlık kısmıyla yeşil üretimi, kaynak verimliliği odaklı AR-GE ve yenilikçilik çalışmaları yapan firmaları, aynı zamanda özel sektör öncülüğünde gerçekleştirilecek işbirliklerini destekleyeceklerini anlattı.