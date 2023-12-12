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Giriş Tarihi: 12.12.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 16:42

Yatırımlar hızlanacak! Bakan Kacır: Türkiye'nin tarihini ve talihini değiştiriyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayicilerden, katma değerli üretimde daha çok yer almalarını ve inisiyatif geliştirmelerini bekledikleri belirterek, "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile sanayicilerimizin teknolojik ve stratejik yatırımlarına can suyu olmayı amaçlıyoruz" dedi.

Yatırımlar hızlanacak! Bakan Kacır: Türkiye’nin tarihini ve talihini değiştiriyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) düzenlenen Sanayi Odaları Konsey Toplantısı'na katıldı. Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını, jeopolitik krizler, küresel ekonomik durgunluk ve ticaret savaşlarının küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesine neden olduğunu söyledi.

Yatırımlar hızlanacak! Bakan Kacır: Türkiye’nin tarihini ve talihini değiştiriyoruz

"TÜRKİYE'NİN TARİHİNİ VE TALİHİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ"

4'üncü Sanayi Devrimi ile "asırlık çınar" olarak tabir edilen şirketlerin, genç ve yenilikçi firmaların güçlü meydan okumalarına maruz kaldığını ifade eden Bakan Kacır, "İnovasyon, firmaların rekabetçiliklerini sürdürmek için tercihten öte zorunluluk halini alıyor. Bu süreçte, sanayi ve üretim altyapımızı güçlendirerek, AR-GE ve inovasyonu kalkınma politikalarımızın odağına koyarak, son 21 yılda bir asra bedel işler başardık. 70'li yıllarda ağır sanayi hamlesini gerçekleştirememiş, 90'larda terör belası ve siyasi çekişmelerle yerinde saymış, ekonomisine yön tayin edememiş Türkiye'nin tarihini ve talihini değiştiriyoruz" diye konuştu.

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Yatırımlar hızlanacak! Bakan Kacır: Türkiye’nin tarihini ve talihini değiştiriyoruz

KÜRESEL ÜRETİM ÜSSÜ TÜRKİYE

Kacır, Cumhuriyet'in ikinci asrını "Türkiye Yüzyılı" yapmak için güçlü ve tam bağımsız Türkiye'yi birlikte inşa ettiklerini dile getirerek, bu yolculukta en önemli yol arkadaşlarının, risk almaktan çekinmeyen, yurdun dört bir yanını yatırım ve istihdamla buluşturan ve ülkenin geleceğine inanan sanayiciler olduğunu bildirdi.

Küresel ekonomide yaşanan fırtınalara rağmen yatırımlarında hız kesmeyen sanayicilerle Türkiye'nin son 13 yıl boyunca büyümesini kesintisiz sürdürdüğünü vurgulayan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"254 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan, genç ve dinamik nüfusuyla, lojistik bağlantılarıyla, AR-GE ve inovasyon altyapısıyla katma değerli üretimde öncü, bölgesinin parlayan yıldızı ve küresel üretim üssü Türkiye'den söz ediyoruz. Geldiğimiz noktada, insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numarayız. Türkiye, kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını geliştirip, üretebilen ülkelerden biri."

Yatırımlar hızlanacak! Bakan Kacır: Türkiye’nin tarihini ve talihini değiştiriyoruz
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Yatırımlar hızlanacak! Bakan Kacır: Türkiye’nin tarihini ve talihini değiştiriyoruz

"TÜRKİYE YEŞİL SANAYİ PROJESİ'Nİ DEVREYE ALDIK"

Kacır, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını, doğuştan elektrikli yerli ve milli otomobil Togg ile taçlandırdıklarını hatırlatarak, Togg'un, aynı zamanda yeni nesil sanayi politikalarının somut örneği olduğunu kaydetti.

Benzer yaklaşımla, çip üretiminden uzay ve yeni nesil uydu teknolojilerine, biyoteknolojik ilaçlardan batarya teknolojilerine, güneş, rüzgar ve hidrojen enerjisi sistemlerine yenilikçi teknoloji alanlarında lider teknoloji girişimlerini birlikte çıkaracaklarını belirten Kacır, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda, sanayimizin dijital ve yeşil dönüşümünü teşvik edecek altyapı ve finansman mekanizmaları oluşturuyoruz. 'Dijital ve Yeşil Dönüşüm Destek Programları'nı kısa sürede devreye alacağız. Yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarını, teşvik sistemimiz kapsamında öncelikli yatırımlar olarak güçlü şekilde teşvik edeceğiz. Sanayimizin yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi için uluslararası finansman kaynaklarına erişimini tesis ediyoruz."

Kacır, Dünya Bankası ile 450 milyon dolar bütçeli, "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi"ni devreye aldıklarını anımsatarak, projenin TÜBİTAK'a ayrılan 175 milyon dolarlık kısmıyla yeşil üretimi, kaynak verimliliği odaklı AR-GE ve yenilikçilik çalışmaları yapan firmaları, aynı zamanda özel sektör öncülüğünde gerçekleştirilecek işbirliklerini destekleyeceklerini anlattı.

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