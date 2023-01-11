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Giriş Tarihi: 11.01.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 07:17

Yavuz Donat Türkiye'nin doğalgazını yazdı; Sınırları o belirleyecek

Yavuz Donat bugünkü yazısında Sakarya gaz sahası başta olmak üzere Türkiye'nin enerji bağımsızlığındaki atılımının dünü bugünü ve yarınına ilişkin önemli bilgi, görüntü ve değerlendirmelerini paylaştı. Cumhuriyet'in 100. yılında Z kuşağına bir emaneti olacağına dikkat çektiği doğalgaz için sınırları artık petrolün yerine o belirleyecek dedi. İşte Donat'ın makalesinden öne çıkanlar

YAVUZ DONAT
Yavuz Donat Türkiye’nin doğalgazını yazdı; Sınırları o belirleyecek

Yazımıza, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in bir sözüyle başlayalım:- 20'nci yüzyılda ülke sınırlarını petrol belirledi... 21'inci yüzyılda ise sınırları doğalgaz belirleyecek.

İşin özü... Uzun sözün kısası... William Shakespeare'in, "Olmak ya da olmamak" dediği gibi.
Geçen yüzyılda sınırlar, petrol kaynaklarına göre çizilmedi mi?

Yavuz Donat Türkiye’nin doğalgazını yazdı; Sınırları o belirleyecek

EN BÜYÜK GARANTİ

Melih Han Bilgin, "Kendi doğalgazımızı bulmamız, çıkarmamız büyük avantaj" diyerek devam etti.
Evet... Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğalgaz, çok büyük avantaj.

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Yavuz Donat Türkiye’nin doğalgazını yazdı; Sınırları o belirleyecek

Rezervler konuşulan rakamların üzerinde.
Bu gelişmelerin Batı'da rahatsızlık yarattığı kesin.
Genel Müdür Bilgin, öyle bir söz söyledi ki... Katılmamak imkânsız:
- Doğalgaz... Türkiye'nin en büyük güvenlik garantisi.

Yavuz Donat Türkiye’nin doğalgazını yazdı; Sınırları o belirleyecek

ACI AMA GERÇEK

Filyos'ta... Sakarya Doğalgaz Sahası'nda... Petrol ve doğalgaz sohbeti... Zaman tünelinde bir gezinti yaptık.

Yavuz Donat Türkiye’nin doğalgazını yazdı; Sınırları o belirleyecek


TPAO, 1954'te Başbakan Adnan Menderes'in bizzat yazdığı yasa ile kuruldu.
1980... TPAO, dünyanın en büyük 60 şirketinden biriydi.
12 Eylül 1980 darbesi... TPAO için bir kırılma süreci... Şirket, bölündü... Yeni hamlelere girişemedi... Köreltildi.
Bu süreç yaşanmasaydı... Aynı hızla büyüme sürdürülseydi... Ve dünyanın 60 büyük şirketi arasındaki konumunu korusaydı... Bugünlerde, yılda 70 milyar dolar ciro yapacak büyüklüğe ulaşırdı.

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