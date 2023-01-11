Giriş Tarihi: 11.01.2023 07:16
Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
07:17
Yavuz Donat Türkiye'nin doğalgazını yazdı; Sınırları o belirleyecek
Yavuz Donat bugünkü yazısında Sakarya gaz sahası başta olmak üzere Türkiye'nin enerji bağımsızlığındaki atılımının dünü bugünü ve yarınına ilişkin önemli bilgi, görüntü ve değerlendirmelerini paylaştı. Cumhuriyet'in 100. yılında Z kuşağına bir emaneti olacağına dikkat çektiği doğalgaz için sınırları artık petrolün yerine o belirleyecek dedi. İşte Donat'ın makalesinden öne çıkanlar