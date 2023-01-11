

TPAO, 1954'te Başbakan Adnan Menderes'in bizzat yazdığı yasa ile kuruldu.

1980... TPAO, dünyanın en büyük 60 şirketinden biriydi.

12 Eylül 1980 darbesi... TPAO için bir kırılma süreci... Şirket, bölündü... Yeni hamlelere girişemedi... Köreltildi.

Bu süreç yaşanmasaydı... Aynı hızla büyüme sürdürülseydi... Ve dünyanın 60 büyük şirketi arasındaki konumunu korusaydı... Bugünlerde, yılda 70 milyar dolar ciro yapacak büyüklüğe ulaşırdı.