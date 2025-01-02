YENİ BAŞKOMİSER MAAŞI NE KADAR? 2025 Ocak memur zammı ile başkomiser maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Başkomiser maaşı 2025 Ocak zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Yeni yılın ilk yarısı için memur maaşlarına yapılacak yeni zam oranları bu hafta açıklanıyor. 6 aylık enflasyon farkı sonrası maaşlar yeniden değerlendirilecek ve milyonlarca kamu görevlisinin maaşlarında önemli bir artış yaşayacak. Bu noktada memur zammı ile güncellenen yeni ve zamlı başkomiser maaşı için heyecan dorukta. Peki; başkomiser maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, hangi ay yatacak?