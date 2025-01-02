YENİ BAŞKOMİSER MAAŞI NE KADAR? 2025 Ocak memur zammı ile başkomiser maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
11:28
Emekli ve memur zammı netleşiyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranı ile güncellenecek Ocak zammı milyonlarca kamu görevlisinin maaşlarını artıracak. Bu noktada yeni başkomiser maaşı 2025 için araştırmalar hız kazanmış durumda. Bilindiği üzere polis maaşları, memura ait kıdem yılı, derece, kademe ve hizmet yılı gibi faktörlere göre farklılık gösteriyor. Peki; 2025 başkomiser maaşları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, tüm detaylar…