Yeni destek modeli geliyor! Hayvancılık yapanlar dikkat! Bakan Yumaklı’dan heyecanlandıran açıklama...

"VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK DESTEKLERİ ÇOĞALTMAYA KARARLIYIZ"

Enstitü Müdürü Sezer Öz'den çalışmalarına ilişkin bilgi alan Yumaklı, enstitü bünyesinde inşaatı devam eden 200 sığır kapasiteli sağmal ahır ile genetik laboratuvarını gezdi.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı değerlendirmede, enstitünün, hayvansal üretimde AR-GE ve inovasyonla ilgili çalışmaların yapıldığı çok önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Kısa süre önce 2024-2028 yıllarını kapsayan Hayvancılık Yol Haritası'nı açıkladığını anımsatan Yumaklı, verimli, kaliteli ve sağlıklı üretimi artırırken aynı zamanda suni tohumlama, yerli sperma üretimi, soy kütüğü çalışmaları ve ari işletme gibi verimliliği artıracak destekleri çoğaltma kararlılığında olduklarını bildirdi.

Yumaklı, enstitünün bu çalışmalardaki önemine işaret ederek "Gen kaynaklarımızın yerinde korunması ve geliştirilmesi, halk elinde ıslah çalışmaları, kaliteli yerli sperma üretimi gibi AR-GE faaliyetlerinin artırılması, yol haritamızın önemli ayaklarını oluşturmaktadır." diye konuştu.

Hayvancılık Yol Haritası'nın diğer bir önemli ayağının da hayvancılık işletmelerinin dirençli, güçlü ve sürdürülebilir bir üretim modeliyle çalışabilmesi olduğunu aktaran Yumaklı, tarımsal üretimde sürdürülebilir, verimli kaliteli, kayıtlı ve sektöre yatırım yapılan bir üretim planlaması için bu çalışmaları da başlattıklarını anlattı.