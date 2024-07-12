Yeni imza yakın! Bakan Kacır: Teknolojik ürünleri ihraç ederek büyüyeceğiz

'RENAULT HİBRİT OTOMOBİL ÜRETİMİNE İLİŞKİN TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLARINI HIZLANDIRDI'

Bakan Kacır, bir televizyon kanalında katıldığı programda, BYD'nin Türkiye'ye yapacağı yatırım ve Renault Grup Global'in Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo ile görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Renault'un kendileri için çok değerli bir yatırımcı olduğunu vurgulayan Kacır, firmanın son dönemde hibrit otomobil üretimine ilişkin Türkiye'deki yatırımlarını hızlandırdığını söyledi.

Kacır, firmanın yeni nesil otomobiller ve modellerle ilgili bir üretim planı hazırladığını, Türkiye'de yeni nesil araç üretmeye yönelik güçlü bir planları olduğunu bildirdi.

Bu planları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak güçlü şekilde desteklediklerine dikkati çeken Kacır, şöyle konuştu:

"Kendileriyle daha öte planlar yapmaya hazırlanıyoruz. Teknolojinin tüm alanlarında muazzam bir dönüşüm var. Biz de önemli yatırımcılarımızla, sanayicilerimizle 10 yıllık planlar hazırlıyoruz. Bu planlar Türkiye'nin kalkınma planlarıyla uyumlu şekilde hazırlanıyor. Arzu ediyoruz ki Türkiye yatırımcılar için öngörülebilir olsun."

Kacır, Türkiye'nin yatırım teşviklerinin önemli bir enstrüman olduğuna işaret ederek, BYD'nin yatırımının da geçmiştekilere benzer şekilde destekleneceğini dile getirdi.

Her bir proje için "terzi" usulü destek verdiklerini belirten Kacır, projenin öncelikli ihtiyacı neyse onu barındıran bir teşvik çerçevesi oluşturduklarını anlattı.