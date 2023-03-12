Giriş Tarihi: 12.03.2023 12:17
Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
12:23
TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SON DAKİKA: Bakan Kurum yeni kura takvimi için açıklamayı yaptı! İşte il il tarihler
Son dakika haberi...TOKİ kura sonuçları, sosyal konut projesi, arsa ve iş yerleri özelinde gündemin en çok merak edilenleri arasında yerini koruyor. TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir yandan deprem bölgesi için projeleri yönetirken bir yandan da sosyal konut projelerini yönetiyor. Bakan Murat Kurum, "250 alt sektörü harekete geçiren İlk Evim İlk İş Yerim projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi" dedi. Bu arada altyapısı tamamlanmış, imar planı hazırlanmış 1 milyon "İlk Evim Arsa" kuraları da 13-17 Mart tarihleri arasında, 23 ilde, 21 bin 120 hak sahibi için çekilecek. İşte yeni kura takvimi...