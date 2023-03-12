TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SON DAKİKA: Bakan Kurum yeni kura takvimi için açıklamayı yaptı! İşte il il tarihler

Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ eliyle hayata geçirilen ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi projelerinde kura çekimlerine yeniden başlandı. Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından, "İlk İş Yerim" için kura çekimlerine başlandığını duyurarak, "250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.