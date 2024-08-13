Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
15:05
Yeni müjdeler geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Uluslararası Yatırım' mesajı: Gözler 28 Eylül'de olacak...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası firmaların Türkiye'ye yatırım kararını açıkladığı döneme girildiğini vurgulayarak "Dünyanın önde gelen yatırımcı firmalarının üst düzey yöneticilerini Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28 Eylül'de gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi Toplantımıza davet ettik. Toplantıda, çok uluslu yatırımcıların önceliklerini alacak ve makro düzeyde politikalarımıza uluslararası bir bakış açısının yansıtılmasını sağlayacağız." dedi.