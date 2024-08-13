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Haberler Galeri Yeni müjdeler geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Uluslararası Yatırım' mesajı: Gözler 28 Eylül'de olacak...
Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:51 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:05

Yeni müjdeler geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Uluslararası Yatırım' mesajı: Gözler 28 Eylül'de olacak...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası firmaların Türkiye'ye yatırım kararını açıkladığı döneme girildiğini vurgulayarak "Dünyanın önde gelen yatırımcı firmalarının üst düzey yöneticilerini Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28 Eylül'de gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi Toplantımıza davet ettik. Toplantıda, çok uluslu yatırımcıların önceliklerini alacak ve makro düzeyde politikalarımıza uluslararası bir bakış açısının yansıtılmasını sağlayacağız." dedi.

Yeni müjdeler geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ’Uluslararası Yatırım’ mesajı: Gözler 28 Eylül’de olacak...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nda konuştu.
Yeni müjdeler geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ’Uluslararası Yatırım’ mesajı: Gözler 28 Eylül’de olacak...

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın konuşmasından satır başları:

"Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararını açıkladığı döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin yeni haberlerin gelmesini bekliyoruz.

Dünyanın önde gelen yatırımcı firmalarının üst düzey yöneticilerini Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28 Eylül'de gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi Toplantımıza davet ettik. Toplantıda, çok uluslu yatırımcıların önceliklerini alacak ve makro düzeyde politikalarımıza uluslararası bir bakış açısının yansıtılmasını sağlayacağız.

Makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü odağımıza alarak verimlilik ve ihracat artışını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme ve tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak temel hedefimizdir. Eylül ayı içerisinde açıklayacağımız güncellenmiş Orta Vadeli Program da bugün gündemimizde olacaktır."

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