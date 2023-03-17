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Haberler Galeri YENİ REKOR! Altın fiyatları 1190 TL'yi aştı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.03.2023 17:36 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 17:37

YENİ REKOR! Altın fiyatları 1190 TL'yi aştı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı haftanın son işlem gününde tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD, Silicon Valley başta olmak üzere 3 bankanın peş peşe batışı ve endişenin Avrupa'ya sıçraması sonrası güvenli limanlara yönelim sürüyor. Ons altın, Fed faiz kararı yaklaşırken 1945 dolar bandını hızla aşarak 1,5 ayın zirvesini tazeledi. Gram altın da 1.190 TL'yi aşarak tüm zamanların zirvesini gördü. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...

METE DİRİCE
YENİ REKOR! Altın fiyatları 1190 TL’yi aştı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın fiyatları yükselişini güçlendirdi. Ons altın 1,5 ayın zirvesini tazerlerken yurt içinde gram altın fiyatı da buradan esen rüzgarın etkisiyle tüm zamanların zirvesini gördü. Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...

YENİ REKOR! Altın fiyatları 1190 TL’yi aştı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

ABD'de 3 bankanın iflası ve bankacılık sektöründe yaşanan krizin Avrupa'ya da sıçrayacağı endişesi yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti. Yaşanan krize ek olarak Fed'in faiz artırım sürecinde yumuşayacağı beklentisinin artması ve Mart FOMC toplantısı yaklaşmasıyla altın yeni rekorunu kırdı.

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YENİ REKOR! Altın fiyatları 1190 TL’yi aştı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Ons altın fiyatları yaklaşık 1,5 ay sonra 1945 dolar bandını aşarken, buradan esen rüzgarın etkisiyle de gram altın 1190 TL'yi aşarak tüm zamanların zirvesini gördü.

YENİ REKOR! Altın fiyatları 1190 TL’yi aştı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Ons altın son olarak 1945 dolar seviyesini 2 Şubat 2023 tarihinde görüştü. Yurt içinde gram altın için tüm zamanların zirvesi 1185 TL düzeyinde bulunuyordu.

YENİ REKOR! Altın fiyatları 1190 TL’yi aştı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERE PARALEL GELDİ

Şubat ayı ABD enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon verisi Fed'in faiz kararı için belirleyici olduğundan ekonomistlerin radarında yer alıyordu. ABD enflasyon verisi Şubat döneminde beklentilere paralel yüzde 6 düzeyinde gerçekleşti.

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