Giriş Tarihi: 17.03.2023 17:36 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 17:37

YENİ REKOR! Altın fiyatları 1190 TL'yi aştı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı haftanın son işlem gününde tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD, Silicon Valley başta olmak üzere 3 bankanın peş peşe batışı ve endişenin Avrupa'ya sıçraması sonrası güvenli limanlara yönelim sürüyor. Ons altın, Fed faiz kararı yaklaşırken 1945 dolar bandını hızla aşarak 1,5 ayın zirvesini tazeledi. Gram altın da 1.190 TL'yi aşarak tüm zamanların zirvesini gördü. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...