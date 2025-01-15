Yeni sosyal konut kampanyası ne zaman başlıyor? Uzmanlar açıkladı: Vade süresi uzayabilir, daha düşük faiz oranları belirlenebilir...

İşte Güngör'ün o yazısı:

"Geçtiğimiz günlerde hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, dar gelirlilere yönelik yeni sosyal konut programı başlatılacağına dair mesajları epeyce heyecan yarattı.

Ne dediler? Bakan Şimşek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. O nedenle de biz bu alana büyük öncelik vereceğiz" mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, hükümetin dar gelirli aileler için hazırladığı yeni sosyal konut projelerinin, genç çiftleri ve aileleri desteklemeyi amaçladığını ifade etti.

Tabii, işin sosyal boyutunun dışında bir de enflasyon konusu var. Önceki gün, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) verilerini gördünüz mü, bilmiyorum. Türkiye, kira fiyatları 2015'ten bu yana en çok artan ülkelerden...

Geçen yıl genelinde nominal artış yaşansa da reel olarak satış fiyatlarında düşüş vardı. Ama hâlâ birçok dar gelirli ve sabit gelirle çalışan için fiyatlar erişilebilir değil… Dolayısıyla da konutta erişilebilir koşullar sağlanmadan barınma sorununun çözümü kolay görünmüyor.

Anladığım kadarıyla, ekonomi yönetimi bu noktayı kavramış…

Tabii, detaylı açıklama yapılmadığı için de vatandaşta bir kafa karışıklığı oluşmuş durumda…

Malum, 2022'de, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 50 bin iş yerinin yapımını ve 250 bin konut amaçlı arsayı içeren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılmıştı. Ancak 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaket nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tüm enerjisini bölgeye ayırmıştı. Bu nedenle de sosyal konut projelerinde ihaleler durdurulmuştu. Bakanlık şimdi deprem bölgesindeki konutların birçoğunu hızlandırdı. Yıl sonuna kadar 453 bin konutun teslim edilmesi planlanıyor. Fakat özellikle bakanlığa Murat Kurum'un gelmesinin ardından 2022'deki sosyal konut projesinde de hızlanma başladı. Deprem nedeniyle duran ihaleler yapılıyor. Mart ayında 59 yerde 15 binden fazla konutun ihalesi olacak. TOKİ, nisanda 78 yerin ihalesine çıkacak. Mayıs ve haziran dahil toplam Türkiye'nin 275 bölgesinde konutlar yükselmeye başlayacak. Birçok ihalede yaklaşık 1.5-2 sene içinde projelerin teslim edileceği belirtiliyor. Şu ana kadar İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yaklaşık 15 bin hak sahibine arsa tahsis süreci başladı. Temmuz 2025 itibarıyla da tüm arsa tahsis süreçleri tamamlanacak. Arkasından da yıl sonunda yeni bir kampanyaya daha start verilecek. Bu kampanyayla ilgili detaylar henüz netleşmese de uzmanlar, vade süresinin uzayabileceğini, daha düşük faiz oranlarının belirlenebileceğini vurguluyor.

Peki ya gelir şartı?

Dar gelirli vatandaşlar için üretilecek konut projelerinde daha çok hanehalkı geliri dikkate alınıyor. O evde ikamet eden kişilerin hanehalkı gelirlerinin belli limitlerde olması isteniyor. Bu şartlar sağlandığında sosyal konut projelerine başvuru yapılabiliyor. Yeni kampanyada da bu konuda bir limit getirileceği belirtiliyor. Daha düşük metrekarelerde evlerin yapılacağı da vurgulanıyor.

Umarım, yeni projeler Türkiye'de giderek derinleşen barınma sorununa merhem olur…"