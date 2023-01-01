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Haberler Galeri Yeni yılda çok şey değişti; Ticarette yeni yasa devrede, WhatsApp o telefonlarda çalışmayacak, Bilette vergi kaldırıldı
Giriş Tarihi: 01.01.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 07:05

Yeni yılda çok şey değişti; Ticarette yeni yasa devrede, WhatsApp o telefonlarda çalışmayacak, Bilette vergi kaldırıldı

Son dakika haberler: Bugünden itibaren pek çok şey devreye giriyor. Tiyatro ve sinema biletlerindeki yüzde 10'luk vergi alınmayacak. E-ticaret yasası uygulanacak. WhatsApp eski telefonlarda çalışmayacak. Birçok meslek grubunda izin günleri dahil birçok alanda yeni düzenlemeler söz konusu. İşte 2023'te konaklamadan ticarete, elektronik satışlardan tapu satışlarına, akıllı cihazlardan whatsapp'a yeni düzen

Betül ALAKENT
Yeni yılda çok şey değişti; Ticarette yeni yasa devrede, WhatsApp o telefonlarda çalışmayacak, Bilette vergi kaldırıldı

Son dakikahaberler: Yeni yılda hayatımızda pek çok şey değişecek. Hem vatandaşı hem de iş dünyasını ilgilendiren birçok düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe konuldu. Bu değişiklikler içerisinde milyonları ilgilendiren gelişmeler söz konusu olacak. Akıllı telefonlarında Whatsapp kullananlardan alışveriş tutkunlarına birçok kişiyi ilgilendiren bir liste söz konusu. İşte 2023'te devreye giren düzenlemeler…

Yeni yılda çok şey değişti; Ticarette yeni yasa devrede, WhatsApp o telefonlarda çalışmayacak, Bilette vergi kaldırıldı

E-TİCARET YASASI DEVREDE

e-ticaret sektörünü düzenleyen e-ticaret yasası bugün yürürlüğe girdi. Kanunla, elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla ölçekler de dikkate alınarak e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılıyor.

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Yeni yılda çok şey değişti; Ticarette yeni yasa devrede, WhatsApp o telefonlarda çalışmayacak, Bilette vergi kaldırıldı

KONAKLAMAYA VERGİ GELDİ

Daha önce ertelenen yüzde 2'lik konaklama vergisi devreye giriyor. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisine tabi olacak. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler de bu verginin kapsamında yer alacak.

Yeni yılda çok şey değişti; Ticarette yeni yasa devrede, WhatsApp o telefonlarda çalışmayacak, Bilette vergi kaldırıldı

SON DAKİKA | WHATSAPP BAZI TELEFONLARDA OLMAYACAK

WhatsApp, onlarca cihazdaki desteğini kaldıracak. Hem Android hem de iPhone için bazı modellerde WhatsApp uygulaması çalışmayacak. Yeni güncellemelerin geldiği uygulamada çok eski model telefonlar artık uygulamayı destekleyemeyecek. Hem donanım hem de yazılım anlamında eski olan telefonlar için artık bir kısıtlama getiriliyor. Meta'dan yapılan bir açıklamada iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, çok sayıda cihazın uygulamaya veda edeceğini duyurdu.

Yeni yılda çok şey değişti; Ticarette yeni yasa devrede, WhatsApp o telefonlarda çalışmayacak, Bilette vergi kaldırıldı

BELGE YOKSA ÇALIŞAMAYACAK

Mesleki yeterlilik belgesi almayan 16 meslek sahibi bugünden itibaren çalışamayacak. Kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya imalatçı, mobilya döşemecisi, ayakkabı imalatçısı, kesimci (ayakkabı), saraciye imalatçısı, sayacı, zeytinyağı üretim operatörü, boyama operatörü, baca yağlı kanal temizleme personeli, elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı mesleklerinde belge şartı geldi. Bu mesleklerle birlikte belge zorunluluğu bulunan "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki meslek sayısı 204'e yükseldi.

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