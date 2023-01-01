Giriş Tarihi: 01.01.2023 07:02
Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
07:05
Yeni yılda çok şey değişti; Ticarette yeni yasa devrede, WhatsApp o telefonlarda çalışmayacak, Bilette vergi kaldırıldı
Son dakika haberler: Bugünden itibaren pek çok şey devreye giriyor. Tiyatro ve sinema biletlerindeki yüzde 10'luk vergi alınmayacak. E-ticaret yasası uygulanacak. WhatsApp eski telefonlarda çalışmayacak. Birçok meslek grubunda izin günleri dahil birçok alanda yeni düzenlemeler söz konusu. İşte 2023'te konaklamadan ticarete, elektronik satışlardan tapu satışlarına, akıllı cihazlardan whatsapp'a yeni düzen