Yeniden inşa ve ihya için dev adım! Başkan Erdoğan’ın katılımı ile 20 bin kalıcı konutun temeli atılacak

Hatay'da 182 bin 872 konut ve 34 bin 129 köy evi, Kahramanmaraş'ta 72 bin 596 konut ve 30 bin 310 köy evi, Kilis'te bin 274 konut ve 2 bin 628 köy evi, Malatya'da 45 bin 237 konut ve 25 bin 302 köy evi



