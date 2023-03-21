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Haberler Galeri Yeniden inşa ve ihya için dev adım! Başkan Erdoğan'ın katılımı ile 20 bin kalıcı konutun temeli atılacak
Giriş Tarihi: 21.03.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 06:52

Yeniden inşa ve ihya için dev adım! Başkan Erdoğan'ın katılımı ile 20 bin kalıcı konutun temeli atılacak

6 Şubat depreminin ardından hükümet, 11 ilde yıkılan evleri yeniden inşa etmek için düğmeye bastı. Bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 11 ilde sözleşmesi tamamlanan kalıcı konutların temeli atılacak. Evlerin 1 yılda tamamlanabilmesi için bilim insanlarından alınan görüşler doğrultusunda hazırlanan çalışmalar sonucu kalıcı 20 bin konutun temeli atılıyor.

Fatma GÖKSU
Yeniden inşa ve ihya için dev adım! Başkan Erdoğan’ın katılımı ile 20 bin kalıcı konutun temeli atılacak

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgelerinde 420 bin 325 konut ve 143 261 köy eviyle beraber 563 bin 586 konut inşa edilecek.

Yeniden inşa ve ihya için dev adım! Başkan Erdoğan’ın katılımı ile 20 bin kalıcı konutun temeli atılacak

Asrın felaketinden bölgelerindeki orta hasarlı konutlarla birlikte üretilecek konut sayısı 653 bin 178 olarak planlandı. Yapılacak konutlar, zemin etüdü ve mikro bölgeleme çalışmalarının yanı sıra yöresel ve geleneksel mimariyle uygun bilimsel öncülüğünde inşa edilecek.

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Yeniden inşa ve ihya için dev adım! Başkan Erdoğan’ın katılımı ile 20 bin kalıcı konutun temeli atılacak

20 BİN KALICI KONUTUN TEMELİ ATILACAK

Depremin yıkıma yol açtığı 11 ilde yeniden inşa süreci Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yapılacak. Bu kapsamda Adana'da 11 bin 132 konut ve 2 bin 438 köy evi

Yeniden inşa ve ihya için dev adım! Başkan Erdoğan’ın katılımı ile 20 bin kalıcı konutun temeli atılacak

Adıyaman'da 44 bin 310 konut ve 23bin 640 köy evi, Diyarbakır'da 15 bin 73 konut ve 2 bin 351 köy evi Elazığ'da 4 bin 500 konut, Gaziantep'te 25 bin 618 konut ve 12 bin 607 köy evi

Yeniden inşa ve ihya için dev adım! Başkan Erdoğan’ın katılımı ile 20 bin kalıcı konutun temeli atılacak

Hatay'da 182 bin 872 konut ve 34 bin 129 köy evi, Kahramanmaraş'ta 72 bin 596 konut ve 30 bin 310 köy evi, Kilis'te bin 274 konut ve 2 bin 628 köy evi, Malatya'da 45 bin 237 konut ve 25 bin 302 köy evi

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