Giriş Tarihi: 21.03.2023 06:49
Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
06:52
Yeniden inşa ve ihya için dev adım! Başkan Erdoğan'ın katılımı ile 20 bin kalıcı konutun temeli atılacak
6 Şubat depreminin ardından hükümet, 11 ilde yıkılan evleri yeniden inşa etmek için düğmeye bastı. Bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 11 ilde sözleşmesi tamamlanan kalıcı konutların temeli atılacak. Evlerin 1 yılda tamamlanabilmesi için bilim insanlarından alınan görüşler doğrultusunda hazırlanan çalışmalar sonucu kalıcı 20 bin konutun temeli atılıyor.