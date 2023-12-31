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Haberler Galeri Yerel yönetimlerde Türkiye Yüzyılı! 15 ana başlık hazırlandı: Güvenli ve dirençli şehirler için 4 kritik adım
Giriş Tarihi: 31.12.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 09:38

Yerel yönetimlerde Türkiye Yüzyılı! 15 ana başlık hazırlandı: Güvenli ve dirençli şehirler için 4 kritik adım

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti, seçim bildirgesi hazırlıklarını da sürdürüyor. Yeni dönemde yeni bir anlayış ile milletin karşısına çıkmaya hazırlanan AK Parti'nin seçim bildirgesi "gerçek belediyecilik" adı altında 15 ana başlıktan oluşacak. Yeni konseptin temelini ise "güvenli ve dirençli şehirler" oluşturacak. Bu kapsamda 4 kritik başlık ön plana çıkıyor. İşte detaylar…

ZÜBEYDE YALÇIN
Yerel yönetimlerde Türkiye Yüzyılı! 15 ana başlık hazırlandı: Güvenli ve dirençli şehirler için 4 kritik adım

AK Parti bir taraftan yerel seçimlerde yarışacak adaylarını belirlerken, bir taraftan da seçim bildirgesini hazırlıyor. 1994 yılındaki seçimlerden bu yana yerel yönetimlerde bütün partiler tarafından taklit edilen belediyecilik konseptini oturtan AK Parti, yeni dönemde yeni bir anlayış ile milletin karşısına çıkacak.

Yerel yönetimlerde Türkiye Yüzyılı! 15 ana başlık hazırlandı: Güvenli ve dirençli şehirler için 4 kritik adım

15 ANA BAŞLIK

AK Parti'nin seçim bildirgesi, "gerçek belediyecilik" adı altında 15 ana başlıktan oluşacak. Bunların arasında "üreten belediyecilik, dinamik belediyecilik, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik, dijital belediyecilik" gibi başlıklar yer alacak.

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Yerel yönetimlerde Türkiye Yüzyılı! 15 ana başlık hazırlandı: Güvenli ve dirençli şehirler için 4 kritik adım

MAHALLE KREŞLERİ

Sosyal belediyecilik başlığı altında yaşlı ve engelli vatandaşların yanı sıra kadınlara yönelik projeler de yer alacak. Bunların başında mahalle kreşleri, emekli kartları gelecek.

Yerel yönetimlerde Türkiye Yüzyılı! 15 ana başlık hazırlandı: Güvenli ve dirençli şehirler için 4 kritik adım

GÜVENLİ VE DİRENÇLİ ŞEHİRLER

Yeni konseptin temelini "güvenli ve dirençli şehirler" oluşturacak. Bu kapsamda, "depreme ve doğal afetlere dayanıklı, sokakta rahat gezilebilen, nüfus yoğunluğu azaltılmış, nefes alabilen" şehirler oluşturulacağının altı çizilecek.

Yerel yönetimlerde Türkiye Yüzyılı! 15 ana başlık hazırlandı: Güvenli ve dirençli şehirler için 4 kritik adım

RAFTAKİ GIDALAR İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Yerel seçim bildirgesinde yer alacak vaatlere ilişkin bakanlıklar da çalışma yapıyor.

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