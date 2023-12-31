Yerel yönetimlerde Türkiye Yüzyılı! 15 ana başlık hazırlandı: Güvenli ve dirençli şehirler için 4 kritik adım

AK Parti bir taraftan yerel seçimlerde yarışacak adaylarını belirlerken, bir taraftan da seçim bildirgesini hazırlıyor. 1994 yılındaki seçimlerden bu yana yerel yönetimlerde bütün partiler tarafından taklit edilen belediyecilik konseptini oturtan AK Parti, yeni dönemde yeni bir anlayış ile milletin karşısına çıkacak.