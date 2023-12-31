Giriş Tarihi: 31.12.2023 09:38
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
09:38
Yerel yönetimlerde Türkiye Yüzyılı! 15 ana başlık hazırlandı: Güvenli ve dirençli şehirler için 4 kritik adım
Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti, seçim bildirgesi hazırlıklarını da sürdürüyor. Yeni dönemde yeni bir anlayış ile milletin karşısına çıkmaya hazırlanan AK Parti'nin seçim bildirgesi "gerçek belediyecilik" adı altında 15 ana başlıktan oluşacak. Yeni konseptin temelini ise "güvenli ve dirençli şehirler" oluşturacak. Bu kapsamda 4 kritik başlık ön plana çıkıyor. İşte detaylar…