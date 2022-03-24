Yerli otomobil TOGG’a yeni özellikler: TOGG CEO’su Gürcan Karakaş İspanya’daki zirvede açıkladı

Akıllı cihazı tasarlarken, ihtiyaç duyacağı iş modelleriyle beraber o ekosistemi kurmak için de çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Karakaş, mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintech, blok zinciri, oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mobilite servisleri gibi stratejik alanlar üzerine yoğunlaştıklarını ve dijital ekonomi eksenli bir ekosistem inşa ettiklerini kaydetti.