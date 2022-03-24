Yerli otomobil TOGG’a yeni özellikler: TOGG CEO’su Gürcan Karakaş İspanya’daki zirvede açıkladı

Giriş Tarihi: 24.03.2022 18:49
Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
18:53
Yerli otomobil TOGG yeni özellikleri ile geliyor. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Blok zinciri teknolojisiyle geliştireceğimiz akıllı kontratlar sayesinde entegre mobilite servisleri ve kesintisiz kullanıcı deneyimi sağlayacağız" dedi. Karakaş, "Yasal düzenlemeler çerçevesinde blok zinciri, techfin ve fintech gibi yeni nesil teknolojilerle kullanıcılarımıza güvenli, hızlı ve çevre dostu hizmetler sunmanın yöntemlerini geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.