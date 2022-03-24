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Haberler Galeri Yerli otomobil TOGG'a yeni özellikler: TOGG CEO'su Gürcan Karakaş İspanya'daki zirvede açıkladı
Giriş Tarihi: 24.03.2022 18:49 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 18:53

Yerli otomobil TOGG'a yeni özellikler: TOGG CEO'su Gürcan Karakaş İspanya'daki zirvede açıkladı

Yerli otomobil TOGG yeni özellikleri ile geliyor. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Blok zinciri teknolojisiyle geliştireceğimiz akıllı kontratlar sayesinde entegre mobilite servisleri ve kesintisiz kullanıcı deneyimi sağlayacağız" dedi. Karakaş, "Yasal düzenlemeler çerçevesinde blok zinciri, techfin ve fintech gibi yeni nesil teknolojilerle kullanıcılarımıza güvenli, hızlı ve çevre dostu hizmetler sunmanın yöntemlerini geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yerli otomobil TOGG’a yeni özellikler: TOGG CEO’su Gürcan Karakaş İspanya’daki zirvede açıkladı

Togg, Avrupa'nın önde gelen ve Barselona'da düzenlenen blok zinciri etkinliği Avalanche Zirvesi'ne davet edildi. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, blok zinciri teknolojileri konusundaki adımlarını Ava Labs iş birliğiyle hızlandıran şirket, blok zinciri, techfin ve fintech gibi yeni nesil teknolojilerle mobilite ekosistemini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Yerli otomobil TOGG’a yeni özellikler: TOGG CEO’su Gürcan Karakaş İspanya’daki zirvede açıkladı

Şirket, söz konusu faaliyetleri kapsamında Avrupa'nın önde gelen blok zinciri etkinliği Avalanche Zirvesi'ne davet edildi. Zirveye katılan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, burada bir konuşma gerçekleştirdi.

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Yerli otomobil TOGG’a yeni özellikler: TOGG CEO’su Gürcan Karakaş İspanya’daki zirvede açıkladı

Açıklamada, zirvedeki konuşmasına yer verilen Togg CEO'su Karakaş, otomobili yeni nesil akıllı bir mobilite cihazına dönüştürdüklerini bildirdi.

Yerli otomobil TOGG’a yeni özellikler: TOGG CEO’su Gürcan Karakaş İspanya’daki zirvede açıkladı

Akıllı cihazı tasarlarken, ihtiyaç duyacağı iş modelleriyle beraber o ekosistemi kurmak için de çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Karakaş, mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintech, blok zinciri, oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mobilite servisleri gibi stratejik alanlar üzerine yoğunlaştıklarını ve dijital ekonomi eksenli bir ekosistem inşa ettiklerini kaydetti.

Yerli otomobil TOGG’a yeni özellikler: TOGG CEO’su Gürcan Karakaş İspanya’daki zirvede açıkladı

AKILLI KONTRATLARLA KESİNTİSİZ MOBİLİTE DENEYİMİ

Gürcan Karakaş, blok zinciri teknolojisiyle geliştirecekleri akıllı kontratlar sayesinde entegre mobilite servisleri ve kesintisiz kullanıcı deneyimi sağlayacaklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

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