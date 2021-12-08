Yerli otomobil TOGG’dan yeni hamle: Dünya vitrinine çıkıyor

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un dünyaya tanıtımı için yeni bir hamle yapılıyor. Klasik otomobil fuarlarından ziyade teknoloji fuarlarında varlık göstermeyi tercih eden TOGG, 5-8 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'ye katılacak. KATILACAĞI İLK FUAR Türkiye'nin otomobilinin dünyaya tanıtılacağı ilk fuar olacak CES 2022 ile ilgili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES'te olacağız' ifadelerine yer verildi. TEKNOLOJİ ŞİRKETİ KİMLİĞİ Münih Otomobil Fuarı, pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra ilk kez fiziksel olarak düzenlenmişti. Elektrikli otomobillerin ağırlıkta olduğu fuara TOGG'un katılmaması merak konusu olmuştu. TOGG yöneticisi Gürcan Karakaş ise, klasik otomobil fuarlarında olmayacaklarını, teknoloji fuarlarına katılacaklarını söylemişti. DEV MARKALAR SAHNE ALACAK CES sadece teknoloji devlerinin değil, otomobil firmalarının en yeni teknolojiye sahip otomobillerini sergilediği bir organizasyon haline geldi. Geçen yıl pandemi nedeniyle fuar, dijital ortamda yapıldı. Dev markaların sahne alacağı organizasyona pandemi nedeniyle ek önlemler getirilerek aşı olmayanların giremeyeceği duyuruldu.