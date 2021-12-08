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Giriş Tarihi: 08.12.2021 07:13 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 07:14

Yerli otomobil TOGG'dan yeni hamle: Dünya vitrinine çıkıyor

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenecek tüketici elektroniği fuarında görücüye çıkacak. Fuarda dünyanın en büyük teknoloji firmaları yer alıyor.

SABAH
Yerli otomobil TOGG’dan yeni hamle: Dünya vitrinine çıkıyor

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un dünyaya tanıtımı için yeni bir hamle yapılıyor. Klasik otomobil fuarlarından ziyade teknoloji fuarlarında varlık göstermeyi tercih eden TOGG, 5-8 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'ye katılacak.

Yerli otomobil TOGG’dan yeni hamle: Dünya vitrinine çıkıyor

KATILACAĞI İLK FUAR

Türkiye'nin otomobilinin dünyaya tanıtılacağı ilk fuar olacak CES 2022 ile ilgili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES'te olacağız" ifadelerine yer verildi.

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Yerli otomobil TOGG’dan yeni hamle: Dünya vitrinine çıkıyor

TEKNOLOJİ ŞİRKETİ KİMLİĞİ

Münih Otomobil Fuarı, pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra ilk kez fiziksel olarak düzenlenmişti. Elektrikli otomobillerin ağırlıkta olduğu fuara TOGG'un katılmaması merak konusu olmuştu.

Yerli otomobil TOGG’dan yeni hamle: Dünya vitrinine çıkıyor

TOGG yöneticisi Gürcan Karakaş ise, klasik otomobil fuarlarında olmayacaklarını, teknoloji fuarlarına katılacaklarını söylemişti.

Yerli otomobil TOGG’dan yeni hamle: Dünya vitrinine çıkıyor

DEV MARKALAR SAHNE ALACAK

CES sadece teknoloji devlerinin değil, otomobil firmalarının en yeni teknolojiye sahip otomobillerini sergilediği bir organizasyon haline geldi. Geçen yıl pandemi nedeniyle fuar, dijital ortamda yapıldı.

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