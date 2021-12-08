Yerli otomobil TOGG’dan yeni hamle: Dünya vitrinine çıkıyor

KATILACAĞI İLK FUAR

Türkiye'nin otomobilinin dünyaya tanıtılacağı ilk fuar olacak CES 2022 ile ilgili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES'te olacağız" ifadelerine yer verildi.



