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Yerli otomobilde flaş gelişme! Ferrari detayı...

ile ilgili tüm Türkiye detayları merak ediyor. Özellikleri nasıl, tasarımı nasıl olacak? Milli Otomobilin tasarımı konusunda ilk bilgiye ulaşıldı. Hem Türkiye'de hem de dünyada sektörün merakla beklediği tanıtım için sayılı günler kaldı. İşte yerli otomobil ile ilgili detaylar... Yerli otomobilin özelliklerine ulaşıldı. model olarak üretilecek elektrikli aracın tasarımı dünyaca ünlü İtalyan Pininfarina şirketi tarafından yapıldı.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 10:38
Yerli otomobilde flaş gelişme! Ferrari detayı...

Milli Otomobilin tasarımı konusunda ilk bilgiye ulaşıldı. olarak piyasaya çıkacak ilk modelin tasarımını dünyaca ünlü İtalyan şirket Pininfarina yaptı. Hem Türkiye'de hem de dünyada sektörün merakla beklediği tanıtım için sayılı günler kaldı. Aracın ön gösterimi önümüzdeki günlerde Gebze Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın test sürüşü yapacağı tanıtım toplantısının 14 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirileceği konuşuluyor.

Yerli otomobilde flaş gelişme! Ferrari detayı...

Ferrari'nin tasarımcısı seçildi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, proje ile ilgili hemen hemen her açıklamasında alanında dünyanın en iyileri ile çalışmayı tercih ettiklerini vurguluyordu. TOGG, tasarım konusunda da dünyanın en iyilerinden birini seçme kararı aldı. İtalyan Pininfarina, dünyanın en ünlü ve en büyük otomotiv tasarım şirketlerinden biri. 1930'da kurulan şirket esas olarak ününü Ferrari ve Lamborghini tasarımları ile kazansa da Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Cadillac, Volvo ve Peugeot gibi çok sayıda markaya tasarımlar yapıyor.

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Yerli otomobilde flaş gelişme! Ferrari detayı...

Bilindiği gibi kendi yerli otomobilinin hazırlıklarını yapan Vietnam'ın da tasarımda tercihi Pininfarina olmuştu. Geçen yıl yapılan anlaşmaya göre, Vietnamlı otomotiv üreticisi VinFast, biri sedan biri de olmak üzere iki yeni araç geliştirmek üzere Pininfarina ile sözleşme imzaladı. Öte yandan Pininfarina, elektrikli otomobil pazarına da giriş yaparak, kendisine ait ilk otomobili olan elektrikli hiper Battista'yı martta Cenevre'de tanıtmıştı.

Yerli otomobilde flaş gelişme! Ferrari detayı...

Navigasyon sürprizi

Geçtiğimiz günlerde proje ile ilgili önemli bir bilgi daha ilk kez gündeme taşınmış, Türkiye'nin Otomobili'nde navigasyon cihazı yerine artırılmış gerçeklik ile görüntüleme teknolojisinin kullanılacağını duyurulmuştu.

Yerli otomobilde flaş gelişme! Ferrari detayı...

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli bir start-up şirketi ile yaptıkları çalışma sonucunda 'artırılmış gerçeklik ile görüntüleme teknolojisi'ni kullanarak araç içinde navigasyon cihazı ihtiyacını tamamen giderecek bir proje geliştirdiklerini açıklayarak, "Otomobil içerisinde navigasyon cihazı ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Artırılmış gerçeklik ile görüntüleme teknolojisinin kullanılacağı bu sistem, şu anda çözüm olarak piyasada yok. İmalatı yetiştirebilirsek ilk modelimiz çıktığında, yetiştiremezsek bir yıl sonrasına bu sistemi araçlarımızda kullanmayı hedefliyoruz. Hakikaten yıkıcı anlamda bir sonuç olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Yerli otomobilde flaş gelişme! Ferrari detayı...

2022'de üretim başlayacak

Milli otomobilin üretimine 2022 yılında başlayacak. Otomobil 2022'de piyasaya çıktığında Avrupa'da geleneksel olmayan bir üretici tarafından üretilmiş ilk elektrikli olacak. İlk araç C SUV olacak, ancak 2030 yılına kadar toplam 5 model ve 3 facelift (makyaj) gerçekleşecek. İsim ve markayla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.

Yerli otomobilde flaş gelişme! Ferrari detayı...

Türkiye'nin otomobilinin test pilotu Cumhurbaşkanı

Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterimi önümüzdeki günlerde Gebze Bilişim Vadisi'nde yapılacak. Tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Türkiye'nin Otomobili'ni test edecek olan Erdoğan'ın test sürüşünü Osmangazi Köprüsü üzerinden yapacak.

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