Giriş Tarihi: 03.06.2022 09:37
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
09:37
Yerli otomobilde son dakika: CEO Gürcan Karakaş duyurdu! TOGG'dan bir büyük sürpriz daha...
Son dakika haberine göre; Türkiye'nin Otomobili (TOGG) yollara çıkmak için gün sayıyor. Her gün yeni bir aşama kaydedilen yerli otomobil ile ilgili CEO Gürcan Karakaş'tan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Karakaş, TOGG, piyasaya çıkmadan önce bir sürpriz olabileceğini duyurdu. İşte Karakaş'ın o açıklaması ve TOGG ile ilgili son dakika haberinin detayları...