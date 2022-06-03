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Haberler Galeri Yerli otomobilde son dakika: CEO Gürcan Karakaş duyurdu! TOGG'dan bir büyük sürpriz daha...
Giriş Tarihi: 03.06.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 09:37

Yerli otomobilde son dakika: CEO Gürcan Karakaş duyurdu! TOGG'dan bir büyük sürpriz daha...

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin Otomobili (TOGG) yollara çıkmak için gün sayıyor. Her gün yeni bir aşama kaydedilen yerli otomobil ile ilgili CEO Gürcan Karakaş'tan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Karakaş, TOGG, piyasaya çıkmadan önce bir sürpriz olabileceğini duyurdu. İşte Karakaş'ın o açıklaması ve TOGG ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Yerli otomobilde son dakika: CEO Gürcan Karakaş duyurdu! TOGG’dan bir büyük sürpriz daha...

Yerli otomobil TOGG'un banttan inmesi için çalışmalar her gün daha da hızlanarak devam ediyor. 2023'te piyasaya çıkması planlanan yerli otomobilde sıcak bir gelişme yaşandı. TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş, tomobilden önce ilk lansmanın akıllı bir cihaz olacağını söyledi. Karakaş'ın teknoloji sürprizi ile ilgili açıklaması heyecan yarattı.

Yerli otomobilde son dakika: CEO Gürcan Karakaş duyurdu! TOGG’dan bir büyük sürpriz daha...

TOGG İÇİN GERİ SAYIM

Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği fabrika hızla tamamlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim 2022 tarihinde fabrikayı açması planlanıyor.

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Yerli otomobilde son dakika: CEO Gürcan Karakaş duyurdu! TOGG’dan bir büyük sürpriz daha...

TOGG'un üretimi fabrikanın tamamlanması ile artık son aşamaya gelecek. Yerli otomobilin trafiğe çıkışı için hedeflenen tarih ise 2023 yılının ilk 3 ayı... TOGG, Nisan ayına kadar banttan inerek, trafiğe çıkmış olacak.

Yerli otomobilde son dakika: CEO Gürcan Karakaş duyurdu! TOGG’dan bir büyük sürpriz daha...

TOGG'DAN BİR SÜRPRİZ DAHA! CEO GÜRCAN KARAKAŞ DUYURDU

Yerli otomobil TOGG'da sürprizler bitmiyor. Bugüne kadar pek çok sürprize imza atılırke, Gürcan Karakaş, lansmanı yapılacak ilk ürünün doğrudan otomobil olmayacağını söyledi.

Son teknoloji donanımına sahip olacak TOGG'un akıllı cihazının lansmanı araçtan önce yapılacak.

Yerli otomobilde son dakika: CEO Gürcan Karakaş duyurdu! TOGG’dan bir büyük sürpriz daha...

Hürriyet'in haberine göre; Startup'larla beraber geliştirilen bir Teknoloji servisinden bahseden Karakaş, "Teknoloji avantajını sağlayacak, iş modeli avantajı sağlayacak startup'lar arıyoruz. Oyunlaştırma, büyük veri, siber güvenlik, blok zinciriyle ilgili her türlü bulut bilişiminin, hizmet sektörüyle birleştiği noktalarda bizim startup'lara ihtiyacımız var." dedi.

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