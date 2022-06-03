Yerli otomobilde son dakika: CEO Gürcan Karakaş duyurdu! TOGG’dan bir büyük sürpriz daha...

Yerli otomobil TOGG'un banttan inmesi için çalışmalar her gün daha da hızlanarak devam ediyor. 2023'te piyasaya çıkması planlanan yerli otomobilde sıcak bir gelişme yaşandı. TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş, tomobilden önce ilk lansmanın akıllı bir cihaz olacağını söyledi. Karakaş'ın teknoloji sürprizi ile ilgili açıklaması heyecan yarattı.