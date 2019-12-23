Yerli otomobilden yeni kare! İlk kez paylaşıldı...

Yerli otomobil için geri sayım sürüyor! İlk kez paylaşıldı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle 2017 yılında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) protokolü imzalandı. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Zorlu Grubu ortaklığında 25 Haziran 2018'de kurulan şirketin faaliyetleri, Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı. TOGG tarafından elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlama ve inşa etme, emisyonları sıfırlayarak, sürdürülebilir gelecek oluşturma hedeflendi.