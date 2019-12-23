Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Yerli otomobilden yeni kare! İlk kez paylaşıldı...

Yerli otomobilden yeni kare! İlk kez paylaşıldı...

Cuma günü tanıtımı yapılacak 'nin yerli otomobili için geri sayım sürerken, resmi Twitter hesabından yeni bir fotoğraf paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 14:55 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 15:02
Yerli otomobil için geri sayım sürüyor! İlk kez paylaşıldı...

Yerli otomobil için geri sayım sürüyor! İlk kez paylaşıldı...

'nin yerli otomobili için geri sayım sürerken, resmi Twitter hesabından yeni bir fotoğraf paylaşıldı.

Yapılan açıklamada her gün 14.30'da araçla ilgili yeni detayların paylaşılacağı belirtilerek, "Bizi takip etmeye devam edin' ifadeleri kullanıldı.

Yerli otomobil için geri sayım sürüyor! İlk kez paylaşıldı...

Yerli otomobil için geri sayım sürüyor! İlk kez paylaşıldı...

'nin Otomobili Girişim Grubu'nca yapılan elektrikli , Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde, cuma günü törenle tanıtılacak. Erdoğan'ın, otomobili kullanarak, Osmangazi Köprüsü'nden geçeceği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yerli otomobil için geri sayım sürüyor! İlk kez paylaşıldı...

Yerli otomobil için geri sayım sürüyor! İlk kez paylaşıldı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle 2017 yılında 'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) protokolü imzalandı. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Zorlu Grubu ortaklığında 25 Haziran 2018'de kurulan şirketin faaliyetleri, Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı. TOGG tarafından elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlama ve inşa etme, emisyonları sıfırlayarak, sürdürülebilir gelecek oluşturma hedeflendi.

Yerli otomobil için geri sayım sürüyor! İlk kez paylaşıldı...

Yerli otomobil için geri sayım sürüyor! İlk kez paylaşıldı...

TANITIM CUMA GÜNÜ

Prototipi hazırlanan C segmenti otomobil, cuma günü Bilişim Vadisi'nde tanıtılacak. Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen 'nin Otomobili Girişim Grubu'na ait araç, gerçek boyutlarında ve çalışan araç olacak. Aracın 2022 yılında üretilmesi ve model sayısının çoğaltılması hedefleniyor.

Yerli otomobil için geri sayım sürüyor! İlk kez paylaşıldı...

Yerli otomobil için geri sayım sürüyor! İlk kez paylaşıldı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde üzerinde branda bulunan önünde poz verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtımının ardından aracı kullanarak, Osmangazi Köprüsü'nden geçmesi bekleniyor.

Yerli otomobil için geri sayım sürüyor! İlk kez paylaşıldı...

Yerli otomobil için geri sayım sürüyor! İlk kez paylaşıldı...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yerli otomobil için geri sayım sürüyor! İlk kez paylaşıldı...

Yerli otomobil için geri sayım sürüyor! İlk kez paylaşıldı...

BİZE ULAŞIN