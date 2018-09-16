Yerli tohum için çok önemli adım! Ve ilk hasat gerçekleşti...

"YERLİ TOHUM HEM DAHA UYGUN HEM DE KALİTESİ YÜKSEK"



Beykoz Cumhuriyet Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Necati Melek ise, "25-30 yıldır çiftçilik yapıyorum. İlk defa İBB'den geldiler, yerli tohumu önerdiler. Biz de ektik ve başarılı olduk. Eskiden ektiğimiz Avrupa tohumlarda 7-8 ton, şimdiki yerli tohumda ise 9-10 ton verim aldık. İthal tohumlar daha pahalı, yerli tohum hem daha uygun hem de kalitesi yüksek" dedi. Melek, "Daha önce ektiğim buğdayı kaldırdım, yerli mısırı ektim. İyi ki de ekmişim. Başka arkadaşlarımıza da önereceğiz" ifadelerini kullandı.