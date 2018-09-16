Yerli tohum için çok önemli adım! Ve ilk hasat gerçekleşti...

İBB Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, tarımsal verimliliği yükseltmek, çiftçilerin yerli tohumlara yönelimini artırmak için "Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında mısır, ayçiçeği,çeltik, kanola, buğday, arpa ve karabuğday gibi pek çok üründe yerli tohumlar, tarlalara ekildi. Şu ana kadar Çatalca, Silivri, Şile, Beykoz gibi ilçelerde yer alan 17 farklı alanda 130 dekar ekim yapıldı. 1 milyon dönüme yakın tarıma elverişli arazisi bulunan İstanbul'un yaklaşık 750 bin dönümünde aktif tarım yapılıyor.