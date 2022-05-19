Yerli ve milli helikopter Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez görüntülendi

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan Gökbey genel maksat helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıyor ve üretiliyor.