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Haberler Galeri Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi
Giriş Tarihi: 22.10.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 11:08

Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet'in yakıt sistemi testlerini gerçekleştirmek için tamamen yerli ve milli imkanlarla tesis kurdu.

Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

Mart 2023'te gökyüzüyle buluşacak olan yerli ve milli Hürjet'e, yakıt test tesisi kuruldu. Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet, ilk uçuş öncesi provalarını bu merkezde yapacak.

Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

Böylece Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet'in yakıt sistemi ilk uçuştan önce yerde, güvenli bir şekilde uçurulup test edilecek. Hürjet'in birebir yakıt tankları ve yakıt sistemi ile yapılacak testlerde; uçaktaki yakıt transfer, dolum/boşaltım, motor besleme ve havalandırma sistemleri ve sızdırmazlık süreçleri bu tesiste test edilecek.

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Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda 18 Mart 2023 tarihinde gökyüzü ile buluşturacağı Hürjet Eğitim Uçağı için çalışmalarını hızlandırdı.

Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

Gövde montajının devam ettiği Hürjet projesinde daha önce hareketli yüzeylerin testlerinin gerçekleştirileceği Demir Kuş Test Tesisi'ni ve Hürjet 270 Mühendislik Simülatörü'nü kuran şirket, bu kapsamda Hürjet'in yakıt sistemlerinin test edileceği yeni bir tesis de kurdu.

Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

YERLİ VE MİLLİ

Yerli ve milli imkânlarla tasarlanan tesisle, Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet'in yakıt sistemi, ilk uçuştan önce yerde güvenli bir şekilde uçurulup test edilecek.

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