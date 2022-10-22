Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

Böylece Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet'in yakıt sistemi ilk uçuştan önce yerde, güvenli bir şekilde uçurulup test edilecek. Hürjet'in birebir yakıt tankları ve yakıt sistemi ile yapılacak testlerde; uçaktaki yakıt transfer, dolum/boşaltım, motor besleme ve havalandırma sistemleri ve sızdırmazlık süreçleri bu tesiste test edilecek.