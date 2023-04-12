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Haberler Galeri Yılda 4 kez alınabilecek! Mutabakat sağlandı: İşçilere toplu sözleşme ikramiyesi
Giriş Tarihi: 12.04.2023 06:47 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 06:50

Yılda 4 kez alınabilecek! Mutabakat sağlandı: İşçilere toplu sözleşme ikramiyesi

Kamuda çalışan 700 bin işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son viraja girilirken, toplu sözleşme ikramiyesi için mutabakat sağlandı. Toplu sözleşme sürecinin 15 gün içinde tamamlanması öngörülüyor. İşçiler de memurlar gibi ocak, nisan, temmuz ve ekim ayları olmak üzere yılda dört defa toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, il özel idareleri, santrallar, demiryolları, karayolları, şeker fabrikaları, kömür işletmeleri, üniversiteler, hastaneler, bakanlıklarda çalışan binlerce kamu çalışanını mutlu edecek bir sözleşme olacağını söyledi. İşte detayları...

HAZAL ATEŞ
Yılda 4 kez alınabilecek! Mutabakat sağlandı: İşçilere toplu sözleşme ikramiyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Türk-İş, Hak-İş heyetleriyle yaptığı toplantının ardından bu hafta yeni bir süreç başladı.

Yılda 4 kez alınabilecek! Mutabakat sağlandı: İşçilere toplu sözleşme ikramiyesi

Pazarlıklarda belirli noktaya gelen taraflar müzakereler kapsamında kalan maddeleri görüşmek için TÜHİS'in ev sahipliğinde bu hafta yeniden bir araya geliyor.

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Yılda 4 kez alınabilecek! Mutabakat sağlandı: İşçilere toplu sözleşme ikramiyesi

Sürecin 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor. İşçi tarafının brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bütün ücretlere yüzde 15 refah payı eklenmesi konusundaki ısrarı devam ederken, TÜHİS'in ilk teklifi 11 bin 500 lira düzeyinde bulunuyor.

Yılda 4 kez alınabilecek! Mutabakat sağlandı: İşçilere toplu sözleşme ikramiyesi

BELEDİYE İŞÇİLERİNE DE İLAVE TEDİYE

Taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlığın nisan ayı bitmeden tamamlanması planlanıyor.

Yılda 4 kez alınabilecek! Mutabakat sağlandı: İşçilere toplu sözleşme ikramiyesi

Ayrıca, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dâhil tüm kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) talep ediliyor.

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