Giriş Tarihi: 12.04.2023 06:47 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 06:50

Yılda 4 kez alınabilecek! Mutabakat sağlandı: İşçilere toplu sözleşme ikramiyesi

Kamuda çalışan 700 bin işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son viraja girilirken, toplu sözleşme ikramiyesi için mutabakat sağlandı. Toplu sözleşme sürecinin 15 gün içinde tamamlanması öngörülüyor. İşçiler de memurlar gibi ocak, nisan, temmuz ve ekim ayları olmak üzere yılda dört defa toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, il özel idareleri, santrallar, demiryolları, karayolları, şeker fabrikaları, kömür işletmeleri, üniversiteler, hastaneler, bakanlıklarda çalışan binlerce kamu çalışanını mutlu edecek bir sözleşme olacağını söyledi. İşte detayları...