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Yüz binlerce yi ilgilendiriyor! En az Bin 877 TL

Beklenti anketine göre ve Bağ-Kur lerinin Ocak mı yüzde 9.56 olacak. En az maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 877 liraya çıkacak

Giriş Tarihi: 14.09.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 10:20
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Yüz binlerce yi ilgilendiriyor! En az Bin 877 TL
Yüz binlerce emekliyi ilgilendiriyor! En az Bin 877 TL

lerin Ocak mında enflasyon belirleyici olacak.

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Yüz binlerce yi ilgilendiriyor! En az Bin 877 TL
Yüz binlerce emekliyi ilgilendiriyor! En az Bin 877 TL

2018'in ikinci yarısındaki enflasyon ve Bağ-Kur lerinin oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı farkı gösterecek.

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Yüz binlerce yi ilgilendiriyor! En az Bin 877 TL
Yüz binlerce emekliyi ilgilendiriyor! En az Bin 877 TL

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle bu ay yaptığı beklenti anketine göre, ve Bağ-Kur lerinin Ocak mı yüzde 9.56 olabilecek.

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Yüz binlerce yi ilgilendiriyor! En az Bin 877 TL
Yüz binlerce emekliyi ilgilendiriyor! En az Bin 877 TL

Memur lerine de yüzde 4'lük ma ek olarak yüzde 6.06 enflasyon farkı yansıtılabilecek.

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Yüz binlerce yi ilgilendiriyor! En az Bin 877 TL
Yüz binlerce emekliyi ilgilendiriyor! En az Bin 877 TL

Tahmin gerçekleşirse halen bin 533 lira 83 kuruş olan en düşük esnaf si aylığı bin 680 lira 46 kuruşa, bin 79 lira olan Bağ- Kur tarım emeklisi aylığı bin 182 liraya çıkacak.

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Yüz binlerce yi ilgilendiriyor! En az Bin 877 TL
Yüz binlerce emekliyi ilgilendiriyor! En az Bin 877 TL

En düşük maaş bu tahmine göre, 2000'den önce olan 'lılarda bin 877 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 119 liraya ulaşacak.

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Yüz binlerce yi ilgilendiriyor! En az Bin 877 TL
Yüz binlerce emekliyi ilgilendiriyor! En az Bin 877 TL

lerin yeni maaşlarını 6 aylık enflasyon verileri belirleyecek.

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