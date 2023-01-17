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Haberler Galeri Yüzde 30'luk emekli zammı ile ödemeler başladı! SSK ve Bağ-Kur'luların maaş farkları ne zaman yatacak? İşte maaş hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 17.01.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:57

Yüzde 30'luk emekli zammı ile ödemeler başladı! SSK ve Bağ-Kur'luların maaş farkları ne zaman yatacak? İşte maaş hesaplama tablosu

Yüzde 30'luk memur ve emekli zammı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli maaşı ise Ocak-Haziran döneminde 5.500 TL olarak uygulanacak. Öte yandan 'Zamlı maaşlar ne zaman yatacak' sorusu en çok merak edilenler arasına girdi. Emekli maaşları için ödemeler bugün itibarıyla başladı ve ayın 26'sına kadar sürecek. Öte yandan emeklilerin ek ödemeleri arttı? Peki kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için yeni emekli zammı ne zaman yatacak? İşte maaş hesaplama tablosu ile maaş takvimi...

METE DİRİCE
Yüzde 30’luk emekli zammı ile ödemeler başladı! SSK ve Bağ-Kur’luların maaş farkları ne zaman yatacak? İşte maaş hesaplama tablosu

Emekliler bugün ilk zamlı maaşlarını hesaplarda görmeye başladı. 2023 Ocak zammı döneminde SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,62 ek zam ile yüzde 30 olarak belirlendi. Refah payı düzenlemesi ile en düşük emekli maaşı da yüzde 57 artışla 3.500'den 5.500 TL'ye yükseldi. İşte zamlı maaş hesaplama tablosu ve milyonlara rehber olacak ödeme takvimi...

SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Kim ne kadar ek ödeme alacak?
SSK emeklileri maaşları yeni maaş farkı ile ne zaman ödenecek?
Bağ-Kur emeklileri maaşları yeni maaş farkları ile ne zaman yatacak?
İşte tahsis numarası son rakamına ödeme takvimi...

Yüzde 30’luk emekli zammı ile ödemeler başladı! SSK ve Bağ-Kur’luların maaş farkları ne zaman yatacak? İşte maaş hesaplama tablosu

OCAK 2023 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

2023 Ocak-Temmuz arasında uygulanacak emekli ve memur maaşları için yapılan yüzde 30'luk zam oranı Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı bu dönemde 5.500 TL olarak uygulanacak.

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Yüzde 30’luk emekli zammı ile ödemeler başladı! SSK ve Bağ-Kur’luların maaş farkları ne zaman yatacak? İşte maaş hesaplama tablosu
  • Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar;
  • Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar;
  • Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar;
  • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları;
  • Diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları;
  • tarımsal faaliyette bulunanlara ödenen gelir ve aylıklar, Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında artırılacak.
Yüzde 30’luk emekli zammı ile ödemeler başladı! SSK ve Bağ-Kur’luların maaş farkları ne zaman yatacak? İşte maaş hesaplama tablosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 120 ARTTI

En düşük emekli maaşı Ocak 2022 döneminde 2.500 TL olarak belirlendi. Temmuz döneminde bu rakam 3.500 TL'ye yükseldi. Ocak 2023 döneminde ise yüzde 57 artışla 5.500 TL'ye yükseldi. Böylece emeklilerin taban aylığını belirleyen en düşük emekli maaşı için 1 yıllık toplam zam oranı yüzde 120 oldu.

Yüzde 30’luk emekli zammı ile ödemeler başladı! SSK ve Bağ-Kur’luların maaş farkları ne zaman yatacak? İşte maaş hesaplama tablosu

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 400 TL OLDU

Meclis'ten geçen yeni maaş zammı yasasıyla beraber asgari ücret desteği Ocak-Haziran döneminde 400 TL olarak uygulanacak.

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