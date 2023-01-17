Yüzde 30’luk emekli zammı ile ödemeler başladı! SSK ve Bağ-Kur’luların maaş farkları ne zaman yatacak? İşte maaş hesaplama tablosu

Emekliler bugün ilk zamlı maaşlarını hesaplarda görmeye başladı. 2023 Ocak zammı döneminde SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,62 ek zam ile yüzde 30 olarak belirlendi. Refah payı düzenlemesi ile en düşük emekli maaşı da yüzde 57 artışla 3.500'den 5.500 TL'ye yükseldi. İşte zamlı maaş hesaplama tablosu ve milyonlara rehber olacak ödeme takvimi...

SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Kim ne kadar ek ödeme alacak?

SSK emeklileri maaşları yeni maaş farkı ile ne zaman ödenecek?

Bağ-Kur emeklileri maaşları yeni maaş farkları ile ne zaman yatacak?

İşte tahsis numarası son rakamına ödeme takvimi...