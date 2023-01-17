Yüzde 30’luk emekli zammı ile ödemeler başladı! SSK ve Bağ-Kur’luların maaş farkları ne zaman yatacak? İşte maaş hesaplama tablosu

Yüzde 30'luk memur ve emekli zammı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli maaşı ise Ocak-Haziran döneminde 5.500 TL olarak uygulanacak. Öte yandan 'Zamlı maaşlar ne zaman yatacak' sorusu en çok merak edilenler arasına girdi. Emekli maaşları için ödemeler bugün itibarıyla başladı ve ayın 26'sına kadar sürecek. Öte yandan emeklilerin ek ödemeleri arttı? Peki kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için yeni emekli zammı ne zaman yatacak? İşte maaş hesaplama tablosu ile maaş takvimi...