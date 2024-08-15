Giriş Tarihi: 15.08.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
13:36
Zamlı ödemeler bugün hesaplarda! Bakan Göktaş açıkladı: Bu 4 şartı sağlayanlar başvurabilir...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı ödemeleri kapsamında 4.9 milyar TL'nin bugün hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayarak ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırıldığını bildirdi. Peki aylık 9 bin 77 TL olan bu ödemeleri kimler nasıl alabiliyor? Şartlar neler nereye başvuruluyor? İşte detaylar...