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Haberler Galeri Zamlı ödemeler bugün hesaplarda! Bakan Göktaş açıkladı: Bu 4 şartı sağlayanlar başvurabilir...
Giriş Tarihi: 15.08.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 13:36

Zamlı ödemeler bugün hesaplarda! Bakan Göktaş açıkladı: Bu 4 şartı sağlayanlar başvurabilir...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı ödemeleri kapsamında 4.9 milyar TL'nin bugün hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayarak ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırıldığını bildirdi. Peki aylık 9 bin 77 TL olan bu ödemeleri kimler nasıl alabiliyor? Şartlar neler nereye başvuruluyor? İşte detaylar...

FARUK ERDEM
Zamlı ödemeler bugün hesaplarda! Bakan Göktaş açıkladı: Bu 4 şartı sağlayanlar başvurabilir...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırıldığını belirterek, bu ay toplam 4,9 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Zamlı ödemeler bugün hesaplarda! Bakan Göktaş açıkladı: Bu 4 şartı sağlayanlar başvurabilir...

Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurguladı.

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Zamlı ödemeler bugün hesaplarda! Bakan Göktaş açıkladı: Bu 4 şartı sağlayanlar başvurabilir...

ARTIŞ BU AY YANSITILDI

Evde bakım ücretleri Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan artış oranında artırılmıştı. Böylece daha önce 7 bin 608 TL olan evde bakım ödeneği aylık olarak 9 bin 77 TL'ye çıkarıldı Şu anda 555 bin vatandaşın yararlandığı ödeneğin yeni rakamı bu ay hesaplara yatırılmış oldu.

Zamlı ödemeler bugün hesaplarda! Bakan Göktaş açıkladı: Bu 4 şartı sağlayanlar başvurabilir...

4 ŞART TAMAMSA ÖDENİYOR

Evde bakım desteği; en az yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor. Bu destekten yararlanmak için 4 şartın aynı anda yerine gelmesi gerekiyor

Zamlı ödemeler bugün hesaplarda! Bakan Göktaş açıkladı: Bu 4 şartı sağlayanlar başvurabilir...

1) Bakım yapılacak hasta ya da engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı sağlık kurulu raporunun ağır engelli kısmında mutlaka "Evet" yazan bir ibare bulunması gerekiyor.

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