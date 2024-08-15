Zamlı ödemeler bugün hesaplarda! Bakan Göktaş açıkladı: Bu 4 şartı sağlayanlar başvurabilir...

ARTIŞ BU AY YANSITILDI

Evde bakım ücretleri Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan artış oranında artırılmıştı. Böylece daha önce 7 bin 608 TL olan evde bakım ödeneği aylık olarak 9 bin 77 TL'ye çıkarıldı Şu anda 555 bin vatandaşın yararlandığı ödeneğin yeni rakamı bu ay hesaplara yatırılmış oldu.