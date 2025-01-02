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Haberler Galeri ZAMLI POLİS MAAŞI HESAPLAMA OCAK 2025: Ocak zammı ile polis maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 20:59 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 21:03

ZAMLI POLİS MAAŞI HESAPLAMA OCAK 2025: Ocak zammı ile polis maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli ve memur zammı için geri sayım başladı.6. enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birçok kalemde değişiklik yaşayacak. Değişiklik yaşayacaklardan biri olan zamlı polis maaşı bekleniyor. Memur zam oranına ilave olarak toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. Memuriyette geçirilen süreye göre de farklılık gösteren oranlarda enflasyon farkı doğrudan bir etken olacak. Peki; polis maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte polis maaş zammı 2025

ZAMLI POLİS MAAŞI HESAPLAMA OCAK 2025: Ocak zammı ile polis maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli ve memur zammı belli oluyor. Enflasyon farkına göre öğretmen, hemşire, polis gibi birçok meslekte maaşlar güncellenecek. Ocak zammı öncesi milyonlar gözlerini maaş hesaplama tablosuna çevirdi. Peki, polis maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

ZAMLI POLİS MAAŞI HESAPLAMA OCAK 2025: Ocak zammı ile polis maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ENFLASYONA VERİLERİ BELLİ OLUYOR!
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü belli olacak.Enflasyon oranlarının belli olmasıyla memur maaşlarına güncelleme yapılacak.

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ZAMLI POLİS MAAŞI HESAPLAMA OCAK 2025: Ocak zammı ile polis maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

OCAK ZAMMI İLE POLİS MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmıştı. Polis memuru maaşı 8/1 52 bin 844,79 TL olmuştu. Yeni dönemde yapılacak zam ile maaşlar yeniden hesaplanacak. Enflasyon oranı ve toplu sözleşme zammının netleşmesiyle polis maaşları ortaya çıkacak.

ZAMLI POLİS MAAŞI HESAPLAMA OCAK 2025: Ocak zammı ile polis maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı kesinleşiyor. Son bir veri kaldı. 5 aylık enflasyon verisi 14,57 olurken memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı % 4,15 oldu. % 6'lık toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve memur emeklilerinin hak ettiği 5 aylık zam oranı 10,40 olarak hesaplandı. 3 Ocak 2025 tarihinde son enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla önümüzdeki 6 ay boyunca geçerli oalcak memur maaşları hesaplanacak.

ZAMLI POLİS MAAŞI HESAPLAMA OCAK 2025: Ocak zammı ile polis maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Şu ana kadar ortaya çıkan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

Toplam enflasyon: %14.57
SSK ve Bağkur emeklisine yansıyacak zam: %14.57
Ortaya çıkan enflasyon farkı: %4.16
7.Dönem Toplu sözleşmesi zammı: %6
5 aylık enflasyona göre kümülatif zam: %10.41

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