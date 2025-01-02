Giriş Tarihi: 02.01.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
18:49
ZAMLI POLİS MAAŞI HESAPLAMA OCAK 2025: Ocak zammı ile polis maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Emekli ve memur zammı için geri sayım başladı.6. enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birçok kalemde değişiklik yaşayacak. Değişiklik yaşayacaklardan biri olan zamlı polis maaşı bekleniyor. Memur zam oranına ilave olarak toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. Memuriyette geçirilen süreye göre de farklılık gösteren oranlarda enflasyon farkı doğrudan bir etken olacak. Peki; polis maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte polis maaş zammı 2025