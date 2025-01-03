ZAMLI POLİS MAAŞI OCAK 2025: Ocak zammı ile polis maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı kesinleşiyor. Son bir veri kaldı. 5 aylık enflasyon verisi 14,57 olurken memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı % 4,15 oldu. % 6'lık toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve memur emeklilerinin hak ettiği 5 aylık zam oranı 10,40 olarak hesaplandı. 3 Ocak 2025 tarihinde son enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla önümüzdeki 6 ay boyunca geçerli oalcak memur maaşları hesaplanacak.