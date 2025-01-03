Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
09:13
ZAMLI POLİS MAAŞI OCAK 2025: Yeni polis maaşları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?
Emekli ve memur zammı için geri sayım başladı.6. enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birçok kalemde değişiklik yaşayacak. Değişiklik yaşayacaklardan biri olan zamlı polis maaşı bekleniyor. Memur zam oranına ilave olarak toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. Memuriyette geçirilen süreye göre de farklılık gösteren oranlarda enflasyon farkı doğrudan bir etken olacak. Peki; polis maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte polis maaş zammı 2025