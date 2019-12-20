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'de ilk dünyada 2. olacak!

'nin en uzun, dünyanın 2. en uzun tüneli olacak çift tüplü Yeni 'nde inşaat çalışmaları sürerken, yüzde 64 oranında kazı-destekleme imalatı, yüzde 42 oranında da kaplama betonu imalatının tamamlandığı belirtildi. Zigana Tüneli'nin son hali görüntülendi. Çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğundaki yeni Zigana Tüneli'nde Gümüşhane ve Trabzon tarafı olmak üzere toplam 18,50 km kazı-destekleme çalışması yapılırken, 12,16 km uzunluğunda da kaplama beton imalatı yapıldığı bildirildi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 20.12.2019 08:44 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 08:49
Zigana Tüneli Türkiye'de ilk dünyada 2. olacak!

İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. 'nin ardından toplam 29 kilometrelik 2. ZiganaTüneli'nin Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başar köyünden başlayan tünel kazı çalışmalarının Gümüşhane bölümü ise Torul ilçesine bağlı Köstereli mevkisinde sürdürülüyor.

Zigana Tüneli Türkiye'de ilk dünyada 2. olacak!

2x14.5 kilometrelik çift tüplü Yeni , bağlantı yolları ile birlikte 15.1 kilometrelik yeni güzergah projesi olarak belirlendi.

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Zigana Tüneli Türkiye'de ilk dünyada 2. olacak!

ZİGANA SÜRÜCÜLERİN KORKULU RÜYASI OLMAKTAN ÇIKACAK

Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak. Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni bittiğinde Ovit Tüneli'ni de geçerek 'nin en uzun karayolu tüneli olacak.

Zigana Tüneli Türkiye'de ilk dünyada 2. olacak!

Gümüşhane yönünde Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da çalışmalarına başlanılan , tamamlandığında 90 kilometre ve arabayla 1,5 saat olan güzergah 11 kilometre kısalarak 79 kilometreye ve 45 dakikaya düşecek. Özellikle yağışlı, karlı ve buzlu havalarda sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajlar ve rampalar tünel tamamlandığında ortadan kalkacak. Böylece daha konforlu, daha güvenli ve daha ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanacak.

Zigana Tüneli Türkiye'de ilk dünyada 2. olacak!

TÜRKİYE'DE İLK DEFA YENİ BİR TEKNİK KULLANILIYOR

Tamamlandığından 'nin en uzun karayolu tüneli olacak 'nin havalandırma sistemi Türkiye'de ilk defa kullanılacak yeni teknikte donatılacak.

Zigana Tüneli Türkiye'de ilk dünyada 2. olacak!

Yağmur ve rüzgardan etkilenmemesi için dikey olarak yüzeye çıkartılan sistem klima gibi çalışacak. Bu sistem sayesinde şaftın içerisine yağmur ve kar girmemiş olacak.

Zigana Tüneli Türkiye'de ilk dünyada 2. olacak!
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