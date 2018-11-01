12.3 milyon kişiyi ilgilendiriyor, Emekliye çifte zam! En düşük maaşlar ne oldu?

Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, dün açıklanan enflasyon tahminlerinden sonra 12.3 milyon emekli ile 3 milyon memuru ilgilendiren Ocak zammı konusunu ele aldı... 12.3 milyon emekli ile 3 milyon memurun beklediği enflasyon farkı için tahminlerden hesaplama yaptık. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıkladığı yüzde 23.5'luk tahminine göre 6 aylık oran yüzde 13,12 olarak hesaplandı. Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) orana göre ise 6 aylık artış yüzde 10.65 olarak çıktı. Bu durumda ocakta SSK ve Bağ- Kur emeklileri YEP'e göre 10.65, Merkez Bankası tahminine göre ise 13.12 oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise 2018'in ikinci yarısında yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i geçen kısmı kadar fark alacaklar. YEP'e göre, memur ve memur emeklilerinin zamları yüzde 4 7,15 yani yüzde 11.15 olacak. Merkez Bankası'nın dünkü tahminine göre ise memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 4 9,62 yani yüzde 13,62 olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, temmuzeylül enflasyonunu yüzde 9.34 olarak açıklamıştı. 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun belli olması için 3 veri kaldı. 5 Kasım'da ekim enflasyonu açıklanacak. Kasım ve aralık ayı enflasyonun da belli olmasıyla kesin zam oranı ortaya çıkacak. NASIL BELİRLENİYOR? SSK VE BAĞKUR: Bu kapsamdaki emekliler her yıl ocak ve temmuzda zam alıyor. Zamlar 6 aylık enflasyon kadar yapılıyor.