12.3 milyon kişiyi ilgilendiriyor, Emekliye çifte zam! En düşük maaşlar ne oldu?

Memurlar ve memur emeklileri ise 2018'in ikinci yarısında yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i geçen kısmı kadar fark alacaklar. YEP'e göre, memur ve memur emeklilerinin zamları yüzde 4 7,15 yani yüzde 11.15 olacak.