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  • 12.3 milyon kişiyi ilgilendiriyor, Emekliye çifte zam! En düşük maaşlar ne oldu?

12.3 milyon kişiyi ilgilendiriyor, Emekliye çifte ! En düşük maaşlar ne oldu?

Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü , dün açıklanan enflasyon tahminlerinden sonra 12.3 milyon emekli ile 3 milyon memuru ilgilendiren Ocak mı konusunu ele aldı...

Giriş Tarihi: 01.11.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 09:37
12.3 milyon kişiyi ilgilendiriyor, Emekliye çifte zam! En düşük maaşlar ne oldu?

12.3 milyon emekli ile 3 milyon memurun beklediği enflasyon farkı için tahminlerden hesaplama yaptık.

12.3 milyon kişiyi ilgilendiriyor, Emekliye çifte zam! En düşük maaşlar ne oldu?

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıkladığı yüzde 23.5'luk tahminine göre 6 aylık oran yüzde 13,12 olarak hesaplandı. Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) orana göre ise 6 aylık artış yüzde 10.65 olarak çıktı.

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12.3 milyon kişiyi ilgilendiriyor, Emekliye çifte zam! En düşük maaşlar ne oldu?

Bu durumda ocakta SSK ve Bağ- Kur emeklileri YEP'e göre 10.65, Merkez Bankası tahminine göre ise 13.12 oranında alacak.

12.3 milyon kişiyi ilgilendiriyor, Emekliye çifte zam! En düşük maaşlar ne oldu?

Memurlar ve memur emeklileri ise 2018'in ikinci yarısında yüzde 4 toplu sözleşme mı ve gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i geçen kısmı kadar fark alacaklar. YEP'e göre, memur ve memur emeklilerinin zamları yüzde 4 7,15 yani yüzde 11.15 olacak.

12.3 milyon kişiyi ilgilendiriyor, Emekliye çifte zam! En düşük maaşlar ne oldu?

Merkez Bankası'nın dünkü tahminine göre ise memur ve memur emeklilerinin oranı yüzde 4 9,62 yani yüzde 13,62 olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, temmuzeylül enflasyonunu yüzde 9.34 olarak açıklamıştı. 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun belli olması için 3 veri kaldı.

12.3 milyon kişiyi ilgilendiriyor, Emekliye çifte zam! En düşük maaşlar ne oldu?

5 Kasım'da ekim enflasyonu açıklanacak. Kasım ve aralık ayı enflasyonun da belli olmasıyla kesin oranı ortaya çıkacak.

12.3 milyon kişiyi ilgilendiriyor, Emekliye çifte zam! En düşük maaşlar ne oldu?

NASIL BELİRLENİYOR?

SSK VE BAĞKUR: Bu kapsamdaki emekliler her yıl ocak ve temmuzda alıyor. Zamlar 6 aylık enflasyon kadar yapılıyor.

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