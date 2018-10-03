143 yıllık rüya gerçek oluyor! 50 ilin gözü bu yolda...

KARADENİZ'E KIYISI OLAN ÜLKELERE TİCARET KOLAYLAŞACAK



Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Karadeniz- Akdeniz Yolu'nun Ordu- Giresun Havalimanı ve Ordu Üniversitesi kadar büyük önem taşıdığını söyledi. Yol bittiğinde Karadeniz'e ulaşımın daha kolaylaşacağını, bunun da turizme ve ihracata büyük önemli katkısı olacağını vurgulayan Şahin, "Yol bittiğinde bir Sivaslı 2 saatte Ordu'ya inecek. Kayserili 4 saat sonra, Kahramanmaraşlı 5-6 saat sonra, İskenderun, Hataylı 6-7 saat sonra Ordu'ya inecekler. Ukrayna, Romanya, Rusya'ya ticareti olan illerimiz var. Ürününü satacak Akdeniz'i, Ege'yi, Marmara'yı geçecek. Karadeniz'i bir uçtan bir uça geçerek Rusya'ya ulaşacak. Bu yol bittiği zaman 6-7 saatte İskenderun'dan Karadeniz'e, Ordu'ya inmiş olacak. Karadeniz-Akdeniz yolu 50 ilimizde sanayicimizin daha kolay Rusya'ya, Ukrayna'ya, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere daha kolay ulaşma imkanı olacak" dedi.