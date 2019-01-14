18 ülke peşinde! Şimdi de denizlere iniyor!

Güvenlik güçlerini, zırhlı kara araçlarına yönelik olası saldırılarda yangın tehdidinden korumak amacıyla geliştirilen yerli infilak bastırma ve yangın söndürme sistemi, deniz platformlarında da göreve hazırlanıyor. 18 ülkeye ihraç edilen, dünya pazarında üçüncü sırada yer alan ürünle 10 yılda pazar liderliği hedefleniyor. NERO Endüstri Savunma Sanayi AŞ, yerli tasarım ve çözümleriyle güç sistemleri, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemleri, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) filtrasyon sistemleri konularında faaliyet gösteriyor. İnfilak bastırma ve yangın söndürme sistemi, araçların gövde, lastik, yakıt tankı, mühimmat, motor, personel bölmelerine yerleştirilen donanımlarla olası yangın tehditlerinin bertaraf edilmesini sağlıyor. Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Bora Çelikoğlu, AA muhabirine, söz konusu sistemlerin üretiminde geldikleri nokta ve hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu. İnfilak bastırma ve yangın söndürme sisteminin, yangın ya da RPG tehdidine karşı askeri araçta bulunan personelin can güvenliğini sağladığını belirten Çelikoğlu, olası yangın ya da infilak durumunun 3 milisaniyede tespit edilip, 100 milisaniyede bastırıldığını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet bünyesindeki 2 binden fazla araçta sistemin kullanıldığına işaret eden Çelikoğlu, 'Türkiye'de yerleşik tüm araç üreticilerinde ürünlerimiz kullanılıyor. Ukrayna, Tayland, Almanya, Singapur'un aralarında bulunduğu 18 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.' dedi. 'SAHTE TEHDİTLERİ' AYIRIYOR Sistemin en önemli özelliğinin çakmak, sigara, küçük ocak gibi 'sahte tehdit' olarak nitelendirilen unsurları göz ardı etmesi olduğunu dile getiren Çelikoğlu, şöyle konuştu: