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3 Katlı onaylandı

Giriş Tarihi: 20.01.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 10:47
3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi onaylandı

İstanbul Boğazı'nın altından geçecek Anadolu ile Avrupa yakasındaki kara yollarını birbirine bağlayarak ulaşımda büyük rahatlık sağlayacağı belirtilen "3 Katlı "nin plan değişikliği teklifleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi onaylandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, hazırladığı teklif, rapor ve yazıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdi.

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3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi onaylandı

Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü, yapılacak imar değişikliğini, bir rapor haline getirerek Ulaşım ve Trafik ile İmar ve Bayındırlık komisyonlarına gönderdi.

3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi onaylandı

"Plansız sahada" bulunan kısımları ve bazı yerleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilat Teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat Teklifi, ilgili komisyonlarda görüşüldü.

3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi onaylandı

AK Parti Grup Başkanvekili Ömer Lütfü Arı ise dünyada eşi benzeri olmayan bir eseri İstanbul'a kazandırma adına atım atmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi onaylandı
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3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi onaylandı
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