33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğe göre, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan aralarında tren makinisti, otomotiv kaportacısı ve PVC doğrama montajcısının da olduğu 33 meslekte "yeterlilik belgesi" olmayanlar bugünden itibaren çalışamayacak. "Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ"in geçen yıl 26 Eylül'de yayımlanmasıyla "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" işler sınıfından olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) standardı yayımlanan 33 meslekle ilgili "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu için tanınan süre sona erdi.
Giriş Tarihi: 27.09.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 11:55