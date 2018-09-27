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33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

Aile, Çalışma ve Bakanlığınca yayımlanan tebliğe göre, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan aralarında tren makinisti, otomotiv kaportacısı ve PVC doğrama montajcısının da olduğu 33 meslekte "yeterlilik belgesi" olmayanlar bugünden itibaren çalışamayacak. " Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ"in geçen yıl 26 Eylül'de yayımlanmasıyla "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" işler sınıfından olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) standardı yayımlanan 33 meslekle ilgili "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu için tanınan süre sona erdi.

Giriş Tarihi: 27.09.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 11:55
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33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi
33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi. İşte o meslekler...

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33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi
33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

Bitim İşlemleri Operatörü

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33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi
33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

Boyama Operatörü

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33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi
33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

İplik Bitim İşleri Operatörü

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33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi
33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

İplik Eğirme Operatörü

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33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi
33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

12UY0105-3

Makine Montajcısı

12UY0105-4

Makine Montajcısı

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33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi
33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

Metal Kesimci

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