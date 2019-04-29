Türkiye'nin en iyi haber sitesi

5 milyarlık fon

İnşaat sektörü ile birlikte bankaları da rahatlatacak gayrimenkul fonu için düğmeye basıldı. Ziraat Portföy, KONUTDER üyeleriyle 5 milyar TL büyüklüğündeki ilk fonu kurdu

Dilek GÜNGÖR
Dilek GÜNGÖR Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 29.04.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 29.04.2019 10:02
5 milyarlık fon

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'gayrimenkul fonu' için ilk adım atıldı. Ziraat Portföy geçtiğimiz hafta KONUTDER üyeleriyle ilk fonu kurdu. Fona hangi bankaların katılacağı 3 Mayıs'a kadar netleşecek.

5 milyarlık fon

YENİLERİ YOLDA

Portföyünde, markalı konut ve ticari gayrimenkullerin yer alacağı ilk fonun büyüklüğü 5 milyar TL olacak. Bu fonu, farklı büyüklükteki diğer gayrimenkul fonlarının izlemesi öngörülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
5 milyarlık fon

Bankalar birleşerek ya da tek tek inşaat şirketleriyle farklı büyüklüklerde başka fonlar da kurabilecek. Ortaklık yapısının yüzde 80 finansal kurumlar, yüzde 20 inşaat şirketleri şeklinde olması öngörülüyor.

5 milyarlık fon

KOMİTE BELİRLEYECEK

Bu fonun içine alınacak gayrimenkuller 'Yatırım Komitesi' tarafından tespit edilecek. Komitede bankalar ve finans kuruluşlarında kredi riski olan konut geliştiricileri yer alacak.

5 milyarlık fon

Her bir gayrimenkul bu komite tarafından tek tek konuşularak belirlenecek. Komitenin karar vereceği ve gelecek vaat eden ekspertiz değerlerinde yükselme beklenen konut ve ticari alanlar seçilecek.

5 milyarlık fon

ÜÇTE BİRİ TİCARİ OLACAK

Fonda kira getirisi olan, sıfır, iskanlı, tüm yasal izinleri alınmış, markalı konut ve ticari gayrimenkuller olacak. Fona girecek gayrimenkullerin kira getirisi nedeniyle üçte birinin ticari ünitelerden oluşan bir sepet olması planlanıyor.

5 milyarlık fon

İkinci el konutlar fon kapsamına girmeyecek. Konutların veya ticari birimlerin tapuları bankalara geçecek.

BİZE ULAŞIN