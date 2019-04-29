5 milyarlık fon

İnşaat sektörü ile birlikte bankaları da rahatlatacak gayrimenkul fonu için düğmeye basıldı. Ziraat Portföy, KONUTDER üyeleriyle 5 milyar TL büyüklüğündeki ilk fonu kurdu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'gayrimenkul fonu' için ilk adım atıldı. Ziraat Portföy geçtiğimiz hafta KONUTDER üyeleriyle ilk fonu kurdu. Fona hangi bankaların katılacağı 3 Mayıs'a kadar netleşecek. YENİLERİ YOLDA Bankalar birleşerek ya da tek tek inşaat şirketleriyle farklı büyüklüklerde başka fonlar da kurabilecek. Ortaklık yapısının yüzde 80 finansal kurumlar, yüzde 20 inşaat şirketleri şeklinde olması öngörülüyor. KOMİTE BELİRLEYECEK Her bir gayrimenkul bu komite tarafından tek tek konuşularak belirlenecek. Komitenin karar vereceği ve gelecek vaat eden ekspertiz değerlerinde yükselme beklenen konut ve ticari alanlar seçilecek. ÜÇTE BİRİ TİCARİ OLACAK İkinci el konutlar fon kapsamına girmeyecek. Konutların veya ticari birimlerin tapuları bankalara geçecek.