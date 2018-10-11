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NGS'de çalışmalar hız kesmeden sürüyor!

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Giriş Tarihi: 11.10.2018 16:05 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 16:26
Akkuyu NGS'de çalışmalar hız kesmeden sürüyor!

Nükleer AŞ'nin Genel Müdürü Yuriy Galanchuk, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat çalışmalarına hız kesmeden devam edildiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ilk reaktörün yapımını tamamlayarak faaliyete geçirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz." dedi.

Akkuyu NGS'de çalışmalar hız kesmeden sürüyor!

Nükleer AŞ'nin Genel Müdürü Yuriy Galanchuk, Akkuyu NGS'nin inşaat süresine ilişkin yürütülen çalışmaları AA muhabirine değerlendirdi.

Akkuyu NGS'de çalışmaların 3 Nisan'da temel atma töreniyle başladığını anımsatan Galanchuk, geçen 6 aylık sürede önemli aşama kaydedildiğini söyledi.

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Akkuyu NGS'de çalışmalar hız kesmeden sürüyor!

"İNŞAATI KASIM SONU İTİBARIYLA TAMAMLANACAK"

Galanchuk, santrale ekipman temini sağlayacak büyük kargo gemilerinin iskeleye yanaşması ve demirleyebilmesi için liman sularının derinleştirme çalışmalarının yakında tamamlanacağını dile getirerek, "İnşaatı kasım sonu itibarıyla tamamlanacak doğu iskelesinde bir kargo terminalinin kurulması planlanıyor. Aralık ayında terminalin nükleer santral için ekipman kabul edebilecek tam teşekküllü bir liman haline gelmesi gerekiyor." diye konuştu.

Akkuyu NGS'de çalışmalar hız kesmeden sürüyor!

Projenin planlanan programa göre ilerlediğini ifade eden Galanchuk, "İkinci reaktörün lisanslama belgeleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna iletildi ve değerlendirme süreci devam ediyor. Santralin dört reaktörü de benzer mühendislik çözümü temelinde inşa edilecek. Belgelerin gözden geçirilmesi ve ikinci reaktörün inşaatı için lisans verilmesi sürecinin ilk reaktöre göre daha az zaman alacağını bekliyoruz. İkinci reaktörün inşaat lisansı paketi hazırlanırken, ilk reaktördeki süreçte elde edilen deneyim dikkate alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu NGS'de çalışmalar hız kesmeden sürüyor!

"2023'TE İLK REAKTÖRÜ FAALİYETE GEÇİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Galanchuk, ilk reaktörün tüm inşaat izinlerinin alınmasının ardından en geç 7 yıl içinde teslim edilmesinin planlandığını belirterek, "Türk ortaklarımız, tüm Türk halkı için önemli bir tarih olan 2023'te ilk reaktörün fiziki olarak faaliyete alınmasını dile getirdiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ilk reaktörün yapımını tamamlayarak faaliyete geçirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Aynı zamanda güvenlik standartlarına uyum bizim için belirleyici bir öncelik olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS'de çalışmalar hız kesmeden sürüyor!

AKKUYU NGS BÖLGENİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Galanchuk, nükleer santrallerin kurulduğu bölgenin kalkınmasına her zaman önemli katkı sağladığını belirtti.

NGS'nin de bölge ekonomisine büyük fayda sağlayacağına işaret eden Galanchuk, şunları kaydetti:

Akkuyu NGS'de çalışmalar hız kesmeden sürüyor!

"Modern bir nükleer enerji santralinin inşası, bölgenin ekonomik gelişmesine her zaman itici güç verir. Elbette her proje ve her bölgenin kendine özgü özellikleri var. Bizim durumumuzda ise NGS bölgesinde otel işletmelerinde canlanma özellikle dikkati çekiyor. Bölgedeki oteller aktif olarak çalışıyor. Yüksek vasıflı uzmanların gelişiyle, bölge kalkınma için daha fazla fırsat yakalayacak. Gelen çalışanlara sosyokültürel ve teknik anlamda yeterli yaşam koşulları sağlanması gerekecek. Bütün bunlar yerleşim yerlerinin gelişmesi anlamına geliyor. Burada çalışıyoruz, burada yaşıyoruz ve süreci gözlemliyoruz. Bu duruma Rusya'daki nükleer santralleri örnek verebiliriz. Rusya'da nükleer santrallerin bulunduğu bölgelerde eğitim seviyesi ulusal ortalamanın üstünde. Akkuyu NGS'nin bölgesinde de benzer bir durum yaşanacak. Santralde yüksek vasıflı personele ihtiyaç duyulacak ve bölgedeki gençler, mühendislik alanında yüksek kalitede uzmanlık eğitimi almaya teşvik edilecek. Bu ihtiyaç bölgedeki eğitim kurumlarını da geliştirecek."

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