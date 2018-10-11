Akkuyu NGS'de çalışmalar hız kesmeden sürüyor!

"Modern bir nükleer enerji santralinin inşası, bölgenin ekonomik gelişmesine her zaman itici güç verir. Elbette her proje ve her bölgenin kendine özgü özellikleri var. Bizim durumumuzda ise Akkuyu NGS bölgesinde otel işletmelerinde canlanma özellikle dikkati çekiyor. Bölgedeki oteller aktif olarak çalışıyor. Yüksek vasıflı uzmanların gelişiyle, bölge kalkınma için daha fazla fırsat yakalayacak. Gelen çalışanlara sosyokültürel ve teknik anlamda yeterli yaşam koşulları sağlanması gerekecek. Bütün bunlar yerleşim yerlerinin gelişmesi anlamına geliyor. Burada çalışıyoruz, burada yaşıyoruz ve süreci gözlemliyoruz. Bu duruma Rusya'daki nükleer santralleri örnek verebiliriz. Rusya'da nükleer santrallerin bulunduğu bölgelerde eğitim seviyesi ulusal ortalamanın üstünde. Akkuyu NGS'nin bölgesinde de benzer bir durum yaşanacak. Santralde yüksek vasıflı personele ihtiyaç duyulacak ve bölgedeki gençler, mühendislik alanında yüksek kalitede uzmanlık eğitimi almaya teşvik edilecek. Bu ihtiyaç bölgedeki eğitim kurumlarını da geliştirecek."