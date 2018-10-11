Akkuyu NGS'de çalışmalar hız kesmeden sürüyor!

"2023'TE İLK REAKTÖRÜ FAALİYETE GEÇİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"
Galanchuk, ilk reaktörün tüm inşaat izinlerinin alınmasının ardından en geç 7 yıl içinde teslim edilmesinin planlandığını belirterek, "Türk ortaklarımız, tüm Türk halkı için önemli bir tarih olan 2023'te ilk reaktörün fiziki olarak faaliyete alınmasını dile getirdiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ilk reaktörün yapımını tamamlayarak faaliyete geçirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Aynı zamanda güvenlik standartlarına uyum bizim için belirleyici bir öncelik olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.