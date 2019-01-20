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Arkadaşı hastalanınca hayatı değişti! 45 yıldır bu işi yapıyor...

AA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 20.01.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 15:14
Arkadaşı hastalanınca hayatı değişti! 45 yıldır bu işi yapıyor...

Kayseri'de hastalanan bir arkadaşından devraldığı malzemelerle 45 yıl önce turşuculuğa adım atan Bayram Ali Aydoğan, el arabasında başlayan turşuculuğu dükkanında sürdürüyor.

Arkadaşı hastalanınca hayatı değişti! 45 yıldır bu işi yapıyor...

Kentte yaşayanların bildiği "-kete" lezzetini yıllardır yaşatan 67 yaşındaki Bayram ustanın dükkanında balıktan yumurtaya, muzdan kiviye, patlıcandan kozalağa kadar 85 çeşit turşu bulunuyor.

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Arkadaşı hastalanınca hayatı değişti! 45 yıldır bu işi yapıyor...

Bir zamanlar el arabasıyla sokak sokak dolaşarak ve kete satan Bayram usta, kendisini 45 yıl öncesinden tanıyan müşterilerini dükkanında ağırlıyor.

Arkadaşı hastalanınca hayatı değişti! 45 yıldır bu işi yapıyor...

Müşterilerinin damak tadına göre acılı ya da acısız hazırlayan Bayram usta, güler yüzü ve tatlı diliyle de müşterilerinin sevgisini kazanıyor.

Arkadaşı hastalanınca hayatı değişti! 45 yıldır bu işi yapıyor...

Aydoğan, AA muhabirine, memleketi Niğde'nin Çamardı ilçesinin tatlıcılarıyla meşhur olduğunu, kendisinin de bir zamanlar Adana, Diyarbakır ve Mardin'de tatlıcılık yaptığını söyledi.

Arkadaşı hastalanınca hayatı değişti! 45 yıldır bu işi yapıyor...

1974 yılından bu yana turşuculukla geçimini sağladığını anlatan Aydoğan, şöyle konuştu:

Arkadaşı hastalanınca hayatı değişti! 45 yıldır bu işi yapıyor...

"'de bir köylümüz vardı, turşuculuk yapıyordu. Kansere yakalandı, işi devam ettiremeyecekti. Ben de bidonlarını, arabasını satın aldım, turşuculuğa başladım. O yıllar evde kuruyordum. Kışın Adana'da şalgam, yazın Kayseri'de turşu satıyordum. Malzemelerimi, el arabasını trene yüklerdim. Tren, haftada bir giderdi Adana'ya. Ben Niğde'den Adana'ya geçerdim. Tren gelince malzemelerimi alır, satış yapardım. Kayseri'de el arabasıyla statta, fuar alanında, okul önlerinde turşu satardım. Şimdi gelen müşterilerim hep o zamanın çocukları. O zamanın liselileri, ortaokul çocukları... Arabamda ağaç fıçım olurdu, salatalık turşusunu fıçıya koyardım. Turşu suyu bardaklarını küçük bir musluğum vardı, onun sayesinde yıkardım. Keteler de olurdu arabada, Kayseri'de turşu, kete ile yenir. Ketesiz turşu yenmez."

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