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için ikinci toplantı yarın!

Giriş Tarihi: 12.12.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 11:14
Asgari ücret için ikinci toplantı yarın!

Türkiye'de milyonlarca kişi ile işçi olarak çalışıyor. Bu yüzden asgari ücret artışı her yıl en çok merak edilen konuların başında geliyor. her yıl yeni belirlemek için toplanıyor. Bu yıl da oranını belirlemek için toplanan ikinci toplantısını yarın yapacak. Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücret zammı kaç lira olacak? Asgari ücret hesaplaması nasıl yapılıyor? Asgari ücret tespit komisyonu asgari ücret zammını nasıl hesaplıyor? İşte tüm bu detaylar haberimizde!

Asgari ücret için ikinci toplantı yarın!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını yarın yapacak.

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Asgari ücret için ikinci toplantı yarın!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını yarın yapacak.

Asgari ücret için ikinci toplantı yarın!

Bu toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor.

Asgari ücret için ikinci toplantı yarın!

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren görüşmelerinin bu yılki ikinci toplantısı yarın Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Asgari ücret için ikinci toplantı yarın!

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise TİSK temsil edecek.

Asgari ücret için ikinci toplantı yarın!

Bu toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor.

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