Asgari ücret için ikinci toplantı yarın!

Türkiye'de milyonlarca kişi asgari ücret ile işçi olarak çalışıyor. Bu yüzden asgari ücret artışı her yıl en çok merak edilen konuların başında geliyor. Asgari ücret tespit komisyonu her yıl yeni asgari ücret zammı belirlemek için toplanıyor. Bu yıl da asgari ücret zam oranını belirlemek için toplanan asgari ücret komisyonu ikinci toplantısını yarın yapacak. Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücret zammı kaç lira olacak? Asgari ücret hesaplaması nasıl yapılıyor? Asgari ücret tespit komisyonu asgari ücret zammını nasıl hesaplıyor? İşte tüm bu detaylar haberimizde! İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını yarın yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını yarın yapacak. Bu toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki ikinci toplantısı yarın Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşecek. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Bu toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor.