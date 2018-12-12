Asgari ücret için ikinci toplantı yarın!

Türkiye'de milyonlarca kişi asgari ücret ile işçi olarak çalışıyor. Bu yüzden asgari ücret artışı her yıl en çok merak edilen konuların başında geliyor. Asgari ücret tespit komisyonu her yıl yeni asgari ücret zammı belirlemek için toplanıyor. Bu yıl da asgari ücret zam oranını belirlemek için toplanan asgari ücret komisyonu ikinci toplantısını yarın yapacak. Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücret zammı kaç lira olacak? Asgari ücret hesaplaması nasıl yapılıyor? Asgari ücret tespit komisyonu asgari ücret zammını nasıl hesaplıyor? İşte tüm bu detaylar haberimizde!