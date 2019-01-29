Bağ-Kur emeklisi için 1595 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

SSK emeklileri ve memur emeklileri zam ve farklarını aldı. Bu hafta Bağ-Kur emeklileri için de zamlı maaşlar hesaplara geçti. En düşük esnaf emeklisi maaşı bin 595 liraya yükseldi. İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o detaylar! Milyonlarca emekli Ocak zammına kavuştu. Zam oranlarının belli olmasının ardından, emekliler yeni maaşlarını da hesaplarında görmeye başladılar. SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.19 zammın yansıtıldığı maaşları, memur emeklileri de yüzde 10.73 artışın getirdiği zam farkını geçtiğimiz hafta içinde aldılar. Bu hafta ise Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarına kavuştu. EN AZ 104 TL Zammın yansıtılmasıyla ek ödeme dahil en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı bin 447 lira 77 kuruştan bin 595 lira 30 kuruşa çıktı. Bağ- Kur tarım emeklileri için bin 79 lira 58 kuruş olan en düşük aylık bin 189 lira 59 kuruşa yükselirken, memur emeklilerinde taban aylık 2 bin 149 liradan 2 bin 379 lira 60 kuruşa ulaştı.