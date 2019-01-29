Bağ-Kur emeklisi için 1595 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

SSK emeklileri ve memur emeklileri zam ve farklarını aldı. Bu hafta Bağ-Kur emeklileri için de zamlı maaşlar hesaplara geçti. En düşük esnaf emeklisi maaşı bin 595 liraya yükseldi. İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o detaylar!