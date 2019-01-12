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  • Başkan Erdoğan talimatı verdi! 19 ile 4 milyar dolarlık piyango!

Başkan Erdoğan talimatı verdi! 19 ile 4 milyar dolarlık piyango!

Giriş Tarihi: 12.01.2019 13:07 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 13:29
Başkan Erdoğan talimatı verdi! 19 ile 4 milyar dolarlık piyango!

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde söylediği üretiminin yeniden artırılacağına ilişkin açıklamalarının ardından gözler üretimin hangi illerde yapılacağına çevrildi.

Başkan Erdoğan talimatı verdi! 19 ile 4 milyar dolarlık piyango!

Türkiye'de üretimi 1933 yılında mevzuata bağlanan , Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 29 Eylül 2016'da yayınladığı Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik ile izne tabi kültür bitkisi statüsüne alındı. Yönetmelikle 18 olan il sayısı 19'a çıkarıldı. Üretim yapılacak illerdeki çiftçiler üretim yapılabilecek olmasını ve Türkiye ekonomisine katkısından dolayı haberi sevinçle karşıladılar.

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Başkan Erdoğan talimatı verdi! 19 ile 4 milyar dolarlık piyango!

4 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Nüfus artışına ve birçok ülkede kullanımının serbest bırakılmasına paralel olarak pazarı hızlı bir büyüme trendi izliyor. Kenevir bitkisinden lif ile kağıt ve yakacak hammaddesi üretilirken, tohumu ise ilaç, yağ ve kuş yemi olarak kullanılıyor. Grand View Research raporuna göre, 36 ülkede üretimi yapılan endüstriyel kenevirin 2017 yılında 4 milyar dolar olan parasal büyüklüğünün 2025 yılında 11 milyar dolara çıkması bekleniyor. Dünyanın en büyük kenevir üreticileri ABD, Kanada, Çin, Hindistan, Japonya, Brezilya, Almanya, Fransa ve İngiltere olarak sıralanıyor.

İŞTE O İLLER!

Başkan Erdoğan talimatı verdi! 19 ile 4 milyar dolarlık piyango!

BARTIN

Başkan Erdoğan talimatı verdi! 19 ile 4 milyar dolarlık piyango!

KARABÜK

Başkan Erdoğan talimatı verdi! 19 ile 4 milyar dolarlık piyango!

AMASYA

Başkan Erdoğan talimatı verdi! 19 ile 4 milyar dolarlık piyango!

ANTALYA

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