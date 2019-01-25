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Bölge, il ve ilçelere göre ... İşte en çok kazandıran yerler!

Giriş Tarihi: 25.01.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 12:05
Bölge, il ve ilçelere göre konut fiyatları... İşte en çok kazandıran yerler!

Gayrimenkul birçok kesim için en güvenli yatırım aracı. Peki bu yatırım kendini kaç yılda amorti eder. Ülke genelinde konutların satış ve kira değerlerine bakarak, yatırımın kendini kaç yılda amorti ettiğini öğrenebilirsiniz. İşte o liste!

Bölge, il ve ilçelere göre konut fiyatları... İşte en çok kazandıran yerler!
Bölge/İl-ilçe: Marmara
Amortisman Süresi (Yıl): 20.5
Satış Fiyatı (TL/m2): 2.953
Kira Değeri (TL/m2): 11.88
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Bölge, il ve ilçelere göre konut fiyatları... İşte en çok kazandıran yerler!
Bölge/İl-ilçe: İstanbul
Amortisman Süresi (Yıl): 20.4
Satış Fiyatı (TL/m2): 3.973
Kira Değeri (TL/m2): 16.19
Bölge, il ve ilçelere göre konut fiyatları... İşte en çok kazandıran yerler!
Bölge/İl-ilçe: İstanbul Beyoğlu
Amortisman Süresi (Yıl): 14.2
Satış Fiyatı (TL/m2): 5.217
Kira Değeri (TL/m2): 30.66
Bölge, il ve ilçelere göre konut fiyatları... İşte en çok kazandıran yerler!
Bölge/İl-ilçe: İstanbul Esenyurt
Amortisman Süresi (Yıl): 15.8
Satış Fiyatı (TL/m2): 2.049
Kira Değeri (TL/m2): 10.84
Bölge, il ve ilçelere göre konut fiyatları... İşte en çok kazandıran yerler!
Bölge/İl-ilçe: İstanbul Eyüp
Amortisman Süresi (Yıl): 15.8
Satış Fiyatı (TL/m2): 3.814
Kira Değeri (TL/m2): 20.11
Bölge, il ve ilçelere göre konut fiyatları... İşte en çok kazandıran yerler!
Bölge/İl-ilçe: İstanbul Küçükçekmece
Amortisman Süresi (Yıl): 16.8
Satış Fiyatı (TL/m2): 3.701
Kira Değeri (TL/m2): 18.33
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