Bölge, il ve ilçelere göre konut fiyatları... İşte en çok kazandıran yerler!

Gayrimenkul birçok kesim için en güvenli yatırım aracı. Peki bu yatırım kendini kaç yılda amorti eder. Ülke genelinde konutların satış ve kira değerlerine bakarak, yatırımın kendini kaç yılda amorti ettiğini öğrenebilirsiniz. İşte o liste!