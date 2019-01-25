Bölge, il ve ilçelere göre konut fiyatları... İşte en çok kazandıran yerler!

Gayrimenkul birçok kesim için en güvenli yatırım aracı. Peki bu yatırım kendini kaç yılda amorti eder. Ülke genelinde konutların satış ve kira değerlerine bakarak, yatırımın kendini kaç yılda amorti ettiğini öğrenebilirsiniz. İşte o liste! Bölge/İl-ilçe: Marmara Amortisman Süresi (Yıl): 20.5 Satış Fiyatı (TL/m2): 2.953 Kira Değeri (TL/m2): 11.88 Bölge/İl-ilçe: İstanbul Amortisman Süresi (Yıl): 20.4 Satış Fiyatı (TL/m2): 3.973 Kira Değeri (TL/m2): 16.19 Bölge/İl-ilçe: İstanbul Beyoğlu Amortisman Süresi (Yıl): 14.2 Satış Fiyatı (TL/m2): 5.217 Kira Değeri (TL/m2): 30.66 Bölge/İl-ilçe: İstanbul Esenyurt Amortisman Süresi (Yıl): 15.8 Satış Fiyatı (TL/m2): 2.049 Kira Değeri (TL/m2): 10.84 Bölge/İl-ilçe: İstanbul Eyüp Amortisman Süresi (Yıl): 15.8 Satış Fiyatı (TL/m2): 3.814 Kira Değeri (TL/m2): 20.11 Bölge/İl-ilçe: İstanbul Küçükçekmece Amortisman Süresi (Yıl): 16.8 Satış Fiyatı (TL/m2): 3.701 Kira Değeri (TL/m2): 18.33