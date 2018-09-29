Çalışan herkesi ilgilendiriyor! O paralara garanti geliyor...

Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki köşesinde, kıdem tazminatı konusunu kaleme aldı. Çalışan ne istiyor, fon nasıl olmalı, işverenin sorunu ne, sendikalar ne yapmalı? İşte tüm yönleriyle kıdem tazminatı... Yeni Ekonomi Programı çalışma hayatında önemli değişiklikleri içerirken tazminat sorununu da çözüme kavuşturacak. Burada sendikaların tutumu çok önemli Türkiye'de çalışma hayatında yaşanan en büyük sorun kıdem tazminatı olarak görünüyor. Çünkü iş mahkemelerindeki dosyaların neredeyse yüzde 90'ı ya tazminat ya da işe geri dönüş ile ilgili. Şimdi konu arabuluculara gittiği için daha hızlı çözüme kavuşuyor. Ancak yine yüzde 90'ları bulan bir oranda insanlar kıdem tazminatlarını alamıyor. Hem şartlar ağır hem de işverenlerin böyle bir kaynağı yok. ÇALIŞANLAR AÇISINDAN: Öncelikle 1 yılı doldurmayan bir çalışan kıdem tazminatı alamıyor. İşverenler bunu 11 ay sonunda giriş çıkış yaparak aşıyor. Yine kaç yıl çalışırsa çalışsın kendi isteği ile ayrılan belli şartlar dışında tazminat alamıyor. Tazminatı hak ederek ayrılsa bile işveren ödemiyor, mahkemeler de uzun sürdüğü için davayı da umursamıyor. İŞVEREN AÇISINDAN: Hiçbir kuruluşun, ki buna büyük holdingler de dahil kıdem tazminat fonu diye bir kaynağı yok. Çalışanları işten çıkartacakları zaman varsa paraları ödüyorlar.Yoksa ödemeyip mahkeme sonucu bekliyorlar. Çünkü yıl içinde bir kaynak olarak tazminata ayırmıyorlar. Özellikle küçük firmalarda birkaç çalışan işten çıkartılırsa, tazminatları ödemek için sermayeden yeniyor.