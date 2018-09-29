Çalışan herkesi ilgilendiriyor! O paralara garanti geliyor...

İŞVEREN AÇISINDAN: Hiçbir kuruluşun, ki buna büyük holdingler de dahil kıdem tazminat fonu diye bir kaynağı yok. Çalışanları işten çıkartacakları zaman varsa paraları ödüyorlar.Yoksa ödemeyip mahkeme sonucu bekliyorlar.

Çünkü yıl içinde bir kaynak olarak tazminata ayırmıyorlar. Özellikle küçük firmalarda birkaç çalışan işten çıkartılırsa, tazminatları ödemek için sermayeden yeniyor.



