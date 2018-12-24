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Dünya devlerine üretiyorlar

AA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 13:44 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 14:03
Dünya devlerine gemi üretiyorlar

Türkiye'nin önemli ağır sanayi kuruluşlarından , 'nin Biga ilçesindeki tersanelerinde 3 yılda 7 kimyasal tanker, 5 genel kargo gemisi, 2 römorkör ve bir pilot botu inşa edip, ihracata başladı.

Dünya devlerine gemi üretiyorlar

Danimarka, Almanya ve Kanada'daki dünyanın önde gelen armatörlerine siparişle üreten firma, Amerika ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen talepler doğrultusunda iş bağlantısı için görüşmelerini sürdürüyor.

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Dünya devlerine gemi üretiyorlar

ve Pazarlama Temsilcisi Kayhan Bilekdemir, AA muhabirine, inşa ettikleri gemilerin tamamının Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (IACS) üyelerinin kontrolünden geçerek üretildiğini söyledi.

Dünya devlerine gemi üretiyorlar

Bilekdemir, yeni inşa anlaşmalarında sadece alanında profesyonel, ciddi firmalar ile iletişim kurduklarını vurgulayarak, buradaki tersanelerinde üretilen gemilerin dünyanın birçok ülkesindeki denizlerde hem ülkeyi hem de 'yi temsil ettiğini anlattı.

Dünya devlerine gemi üretiyorlar

Gemilerin tamamının Türk mühendislerinin yerli dizayn imkanları kullanılarak yapıldığını, ülke ekonomisine önemli oranda döviz girdisi sağladıklarını anlatan Bilekdemir, şunları kaydetti:

Dünya devlerine gemi üretiyorlar

"Piyasa koşulları gereği inşası tamamlandıktan sonra işletmemize aldığımız kimyasal tankerlerimizde sadece bitkisel yağlar ve pahalı kimyasallar gibi özel yüklerin taşıması yapılmıştır. Tankerlerimiz ürün tankeri olarak kullanılmaktan ziyade tank kaplamasının müsaade ettiği tüm agresif kimyasallarla birlikte aromatik hidrokarbonlar, alkol türevlerinin taşımacılığında kullanılmıştır. Gemilerin teknik kabiliyeti ve tanker işletmedeki tecrübemiz ile 2012-2018 döneminde kaza, çevre kirliliği ve ticari kayıp yaşanmamıştır. Bunda tersanemizde inşa ettiğimiz gemilerde operasyonel kabiliyetlerin, çevre ve emniyet kültürü ile ele alınarak tasarlanıp hayata geçirilmiş olmasının rolü büyüktür."

Dünya devlerine gemi üretiyorlar

"ÜLKEMİZE DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLADIK"

Bilekdemir, Türk mühendislerinin dizaynıyla inşa ettikleri tankerlerin satışının 2016-2019 yıllarında yapıldığını belirterek, şunları aktardı:

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