Dünya devlerine gemi üretiyorlar

"Piyasa koşulları gereği inşası tamamlandıktan sonra işletmemize aldığımız kimyasal tankerlerimizde sadece bitkisel yağlar ve pahalı kimyasallar gibi özel yüklerin taşıması yapılmıştır. Tankerlerimiz ürün tankeri olarak kullanılmaktan ziyade tank kaplamasının müsaade ettiği tüm agresif kimyasallarla birlikte aromatik hidrokarbonlar, alkol türevlerinin taşımacılığında kullanılmıştır. Gemilerin teknik kabiliyeti ve tanker işletmedeki tecrübemiz ile 2012-2018 döneminde kaza, çevre kirliliği ve ticari kayıp yaşanmamıştır. Bunda tersanemizde inşa ettiğimiz gemilerde operasyonel kabiliyetlerin, çevre ve emniyet kültürü ile ele alınarak tasarlanıp hayata geçirilmiş olmasının rolü büyüktür."