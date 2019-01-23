Dünyanın en büyük perakendecileri açıklandı! Türkiye'den 3 şirket listede

Deloitte'un her sene merakla beklenen Perakendenin Küresel Güçleri 2019 raporu yayımlandı. Dünyanın gelir açısından en büyük 250 perakendecisinin elde ettiği toplam gelir 4,53 trilyon ABD doları oldu. Listeye Türkiye'den de 3 şirket girdi. İşte o Türk şirketleri! Raporda Türkiye'den 3 perakende zinciri yer alırken aralarından bir tanesi listeye ilk kez girdi. İşte merakla beklenen o liste! Gelir düzeyine göre sıralama: 1 Şirket adı: Wal-Mart Menşei: ABD 2017 yılı perakende geliri (Milyon Dolar): 500,343 Gelir düzeyine göre sıralama: 2 Şirket adı: Costco Menşei: ABD 2017 yılı perakende geliri (Milyon Dolar): 129,025 Gelir düzeyine göre sıralama: 3 Şirket adı: The Kroger Menşei: ABD 2017 yılı perakende geliri (Milyon Dolar): 118,982 Gelir düzeyine göre sıralama: 4 Şirket adı: Amazon Menşei: ABD 2017 yılı perakende geliri (Milyon Dolar): 118,573 Gelir düzeyine göre sıralama: 5 Şirket adı: Schwarz Menşei: Almanya 2017 yılı perakende geliri (Milyon Dolar): 111,766