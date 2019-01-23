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Dünyanın en büyük perakendecileri açıklandı! 'den 3 şirket listede

Giriş Tarihi: 23.01.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 16:05
Dünyanın en büyük perakendecileri açıklandı! Türkiye'den 3 şirket listede

Deloitte'un her sene merakla beklenen Perakendenin Küresel Güçleri 2019 raporu yayımlandı. Dünyanın gelir açısından en büyük 250 perakendecisinin elde ettiği toplam gelir 4,53 trilyon ABD doları oldu. Listeye 'den de 3 şirket girdi. İşte o Türk şirketleri!

Dünyanın en büyük perakendecileri açıklandı! Türkiye'den 3 şirket listede

Raporda 'den 3 perakende zinciri yer alırken aralarından bir tanesi listeye ilk kez girdi. İşte merakla beklenen o liste!

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Dünyanın en büyük perakendecileri açıklandı! Türkiye'den 3 şirket listede
Gelir düzeyine göre sıralama: 1
Şirket adı: Wal-Mart
Menşei: ABD
2017 yılı perakende geliri (Milyon Dolar): 500,343
Dünyanın en büyük perakendecileri açıklandı! Türkiye'den 3 şirket listede
Gelir düzeyine göre sıralama: 2
Şirket adı: Costco
Menşei: ABD
2017 yılı perakende geliri (Milyon Dolar): 129,025
Dünyanın en büyük perakendecileri açıklandı! Türkiye'den 3 şirket listede
Gelir düzeyine göre sıralama: 3
Şirket adı: The Kroger
Menşei: ABD
2017 yılı perakende geliri (Milyon Dolar): 118,982
Dünyanın en büyük perakendecileri açıklandı! Türkiye'den 3 şirket listede
Gelir düzeyine göre sıralama: 4
Şirket adı: Amazon
Menşei: ABD
2017 yılı perakende geliri (Milyon Dolar): 118,573
Dünyanın en büyük perakendecileri açıklandı! Türkiye'den 3 şirket listede
Gelir düzeyine göre sıralama: 5
Şirket adı: Schwarz
Menşei: Almanya
2017 yılı perakende geliri (Milyon Dolar): 111,766
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