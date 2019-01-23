Dünyanın en büyük perakendecileri açıklandı! Türkiye'den 3 şirket listede

Deloitte'un her sene merakla beklenen Perakendenin Küresel Güçleri 2019 raporu yayımlandı. Dünyanın gelir açısından en büyük 250 perakendecisinin elde ettiği toplam gelir 4,53 trilyon ABD doları oldu. Listeye Türkiye'den de 3 şirket girdi. İşte o Türk şirketleri!